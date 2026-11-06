Conchita: "Ich will die Buhlschaft spielen!"

Im Musical "Romeo & Julia -Liebe ist alles" spielt Tom Neuwirth ab 27. Jänner den Todesengel. Danach bringt er Conchita zurück! Für neue Hits und einen Festspiel-Traum. Das oe24-Interview über Pläne, Träume und die Liebe.

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Conchita gibt jetzt wieder Vollgas: Kinodebüt in "Die Blutgräfin", Todesengel im Musical "Romeo & Julia -Liebes ist alles" und viel große Pläne. Im oe24.TV-Interview spricht Conchita über…

… "Romeo & Julia": Ich habe das letzte Jahr schon in Berlin gespielt und da es nun eine Tourproduktion davon gibt, war es für mich nur logisch, dass ich das auch in Wien spielen will. "Der Todesengel" hat ja so viele spannende Ebenen und wenn man in Wien lebt, hat man ohnedies eine romantische Beziehung zum Tod. Ich selbst glaube ja, dass der Tod die ultimative Entspannung ist.

Ab27. Jänner spielt Conchita im Wiener Museumsquartier den Todesengel. Im Musical "Romeo & Julia -Liebe ist alles". © Stella Fritz

… den Kinofilm "Die Blutgräfin": Ein glamouröser Vampirfilm, und gerade als queere Person kann ich mich mit dem Gefühl eines Außenseiters gut identifizieren. Das ist mal ein kleiner Schritt in Richtung Hollywood. Mit Isabelle Huppert zu spielen war ein Traum. Ich glaub ich war brav und hab das ganz gut gemacht und jetzt schauen wir mal was daraus noch entstehen kann. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ein überragender Schauspieler bin, aber ich glaube, ich habe Talent und Leidenschaft.

Für den Vampirfilm "Die Blutgräfin" stand Conchita mit Isabelle Huppert vor der Kamera. © Getty Images

… die ESC-Pension: Es war ambivalent. Meine Entscheidung ist ja über ein paar Jahre herangewachsen, denn die ESC-Conchita war mir als Künstlerperson zu eng. Es war wichtig diese Türe zu zumachen, aber natürlich ist man wehmütig. Das ist ja die größte Bühne der Welt und ich habe mir oft gedacht: Was würde ich machen? Was würde ich anziehen? Ich habe natürlich zugeschaut, weil ich ja nach wie vor Fan bin. Doch die Queen ist in Pension. Es fühlt sich aber auch gut an vermisst zu werden.

2014 gewann Conchita für uns den Song Contest. 2016 gab's "Rückzug vom ESC-Universum". Jetzt kommt das Comeback! © Getty Images

… Conchita: Die Mutti ist ja in Pension vom Song Contest. Doch Conchita kommt wieder zurück! Ohne Verantwortung vom Song Contest. Ich arbeite gerade an einem Konzertprogramm, wo es Conchita Wurst wieder genauso geben wird, wie sie alle Fans möchten. Die Queen kommt wieder. Mit einem Facelifting und ausgeheilt (lacht):

… große Träume: Ich würde gerne die Buhlschaft spielen! Einen Fetzen dafür hätte ich schon, also mein Kleid. Das Dekolleté habe ich auch. Philipp Hochmair hat mich ja schon mal gefragt, aber das ist sich dann nicht ausgegangen. Aber ich will schon zu den Festspielen. Ganz im Ernst!

"Einen Fetzen dafür hätte ich schon, also mein Kleid!" Conchita träumt von der Buhlschaft. Gespräche mit Hochmair gab es schon. © Andreas Tischler

… Pläne: Ich spiele "Luziwuzi", "Frau Thomas & Herr Martin" und natürlich "Romeo & Julia". Es stehen wieder die Amadeus-Awards an. Die Pride-Fledermaus kommt zurück an die Volksoper. Dazu darf ich mit dem immersiven Theater-Kollektiv "Nesterval" spielen. Ich plane schon für 2029/30.

Conchita mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz. © Zeidler

… neue Musik: Nur weil man den Song Contest gewinnt, heißt das ja noch lange nicht, dass die Musik funktioniert. Ich arbeite an neuer Musik. An einem neuen Album. Ich habe mich die letzten Jahre ausprobiert und jetzt ist dafür soundtechnisch alles möglich, weil ich wirklich grenzenlos denke. Wenn es funktioniert, funktioniert es, wenn nicht dann nicht. Dann mache ich wieder was anderes.

Conchita arbeitet an einer neuen CD. © Thomas Zeidler

…die Liebe: Ich war lang Single. Für mich war ein Partner nicht wirklich am Plan und ich habe es auch lange nicht zugelassen. Doch dann ist es plötzlich passiert. Und mittlerweile sind wir schon über ein Jahr zusammen. Durch ihn lebe ich mein Leben jetzt voller und intensiver. Denn es ist einfach schön, zu lieben und geliebt zu werden!

Conchita im großen oe24TV-Interview