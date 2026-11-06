Austro-Stars im Einsatz gegen Tiernot

Die Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen feierte ihr zehnjähriges Bestehen mit einer hochkarätigen Charity-Gala im Düsseldorfer Luxushotel Hyatt. Schauspielerin Mariella Ahrens organisierte den glanzvollen Abend zugunsten von VETO, bei dem sich auch zahlreiche österreichische Prominente für den Schutz von Straßenhunden und Katzen engagierten.

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Seit einem Jahrzehnt setzt sich die Tierschutzorganisation VETO unter der Leitung von Gründer Marco van Dré unermüdlich für den europäischen Tierschutz ein. Das Team hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, das Leid von Straßenhunden und ausgesetzten Katzen in ganz Europa nachhaltig zu lindern und Partner-Tierheime mit Futterlieferungen sowie medizinischer Versorgung zu unterstützen.

Am 5. November fand dieses langjährige Wirken seinen feierlichen Höhepunkt bei einem glamourösen Jubiläumsabend in Düsseldorf.

Mariella Ahrens stellt Event-Agentur in Dienst der guten Sache

Unterstützung erhält der Tierschutz-Pionier seit geraumer Zeit von seiner Lebensgefährtin Mariella Ahrens. Die bekannte Schauspielerin, unter anderem bekannt aus der ARD-Reihe "Ein Fall von Liebe", zeichnete mit ihrer eigenen Event-Agentur für die Konzeption und Organisation der großen Jubiläumsgala verantwortlich.

Barbara Wussow. © Getty Images

Ahrens engagiert sich seit vielen Jahren intensiv im sozialen Bereich und erfüllt als Gründerin und Schirmherrin des gemeinnützigen Vereins "Lebensherbst e.V." deutschlandweit Herzenswünsche von Seniorinnen und Senioren in Pflegeheimen. Nun stellte sie ihre Expertise und ihr Prominenten-Netzwerk ganz in den Dienst des Tierschutzes.

Rene Lubach, Isabella Faber-Castell, Marco van Dre, Mariella Ahrens und Lucia Faber-Castell © Getty Images

Österreichische Prominenz auf dem roten Teppich

Dank der Großzügigkeit namhafter Sponsoren wurde für die Rettung der Vierbeiner buchstäblich der rote Teppich ausgerollt. Nach einem eleganten Champagner-Empfang erwartete die geladenen Gäste ein mehrgängiges gesetztes Dinner, untermalt von einem anspruchsvollen Bühnenprogramm.

Ein starkes Zeichen setzten dabei hochkarätige Gäste aus Österreich, die eigens nach Düsseldorf reisten: Model und Schauspielerin Larissa Marolt, Fernseh-Liebling Barbara Wussow sowie Autor und Manager Clemens Trischler nutzten ihre mediale Strahlkraft, um auf die Dringlichkeit der europäischen Tierrettung aufmerksam zu machen.

Gitta Saxx legte auf. © Getty Images

Gitta Saxx am Mischpult und Hilfe für den Winter

Für die passende musikalische Stimmung und tanzbare Rhythmen sorgte das einstige Playmate des Jahrhunderts Gitta Saxx, die am Mischpult stand und den Gästen mit heißen Beats ordentlich einheizte.

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Der Erlös des glamourösen Abends fließt vollumfänglich in die Notfallprojekte von VETO. Mit den generierten Spenden können auch in den kommenden Wintermonaten lebensrettende Kastrationsprogramme, Futtertransporte und tiermedizinische Behandlungen in europäischen Krisenregionen gesichert werden.