Schlau werben: BILLA bringt Wetter-Werbung in 600 Filialen

Werbung, die auf Sonne, Regen oder Schnee reagiert? Das gibt’s jetzt bei Billa! In rund 600 Billa und Billa Plus Märkten setzen digitale Werbestelen ab sofort auf ein cleveres Wetter-Update – und machen das Einkaufen flexibler denn je. Jedes Wetter wird zum Verkaufsschlager!

Egal ob Hitzewelle, Gewitter oder Schneefall: Die neuen „Wetter Targeted Display Ads“ passen ihre Inhalte automatisch der aktuellen Wetterlage an – und zeigen Kundinnen und Kunden genau die Produkte, die gerade gebraucht werden. Möglich macht das ein technisches Update der 65-Zoll-Screens, die direkt im Eingangsbereich installiert sind und pro Woche rund 5 Millionen Kontakte erzielen.

Florian Widi (2.v.l.), Head of Media Sales bei BILLA, setzt gemeinsam mit seinem Team – Magdalena Lopitsch (1.v.l.), Stefanie Gruber (3.v.l.) und Viktoria Zischka (4.v.l.) – ab sofort auf Wetter-Targeting. © Billa AG/Robert Harson

Werben wie das Wetter spielt

Der Clou: Nicht nur Billa-Partner, sondern alle Unternehmen können die smarte Werbeplattform nutzen. Damit öffnet sich ein attraktives Werbefenster – auch für Marken, die sonst nicht in den Regalen stehen. „Wir bei Billa bieten Unternehmen umfassende Werbemöglichkeiten – auch jenen, die nicht bei uns gelistet sind. Mit dem Update der 600 digitalen Werbestelen in den Eingangsbereichen, heben wir diese auf ein neues Level. Wetter-Targeting – also dynamische Werbung, die sich an das Wetter anpasst – ist unsere neueste Innovation, die unseren Geschäftskunden viele Vorteile eröffnet“, sagt Florian Widi, Head of Media Sales Billa.

Werbung, die auf den Punkt kommtDie neue Technik sorgt nicht nur für mehr Aufmerksamkeit, sondern auch für eine zielgenaue Ansprache: Wer bei Regen den Schirm vergessen hat, wird gleich im Eingangsbereich daran erinnert – und bekommt das passende Produkt präsentiert. Das steigert nicht nur die Kaufbereitschaft, sondern sorgt auch für ein besseres Kundenerlebnis. Werbung mit Wetterfaktor – cleverer geht’s kaum.