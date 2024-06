62 Millionen Euro trennen Baumi von Simons

ÖFB-Tormaschine kracht auf seinen Konkurrenten bei Leipzig

Bei RB Leipzig ist es anders als bei der Europameisterschaft. Bei den Roten Bullen zählte der Holländer Xavi Simons (aktueller Marktwert: 80 Mio. Euro) letzte Saison eindeutig mehr als Österreichs Nummer 19, Christoph Baumgartner (aktueller Marktwert: 18 Mio. Euro). Der 24-Jährige spielte insgesamt in Bundesliga, Champions League und Pokal 1314 Minuten, der drei Jahre jüngere Xavi Simons hingegen 3.603, also um 2.289 länger. Der Holländer gehörte 39-mal zur Startelf, Baumgartner nur elfmal. Für Österreichs Team ist „Baumi“ aber bisher wichtiger als Xavi Simons für die Oranje.

Im Nationalteam hat Baumi die Nase vorn

Baumgartner spielte zweimal von Beginn an und durchaus auffällig, Simons nur einmal. Baumgartner erzielte einen wichtigen, vorentscheidenden Treffer, Simons keinen, weil seiner gegen Frankreich via VAR annulliert wurde. Für Dienstag zählt er wieder zu den Wackelkandidaten, Teamchef Roland Koeman zählt nämlich zu den Kritikern die ihm vorwerfen, oft zu viel zu wollen und zu risikoreich zu agieren.

Baumgartner hat auch im Olympiastadion wieder seine vertrauten Rückhalt: Freundin Sandy, die ihre aktive Karriere als defensive Mittelfeldspielerin inzwischen beendet hat und ihrem Freund zwei Einsätze in der Champions League mit St. Pölten voraus hat, sitzt ebenso auf der Tribüne wie seine Eltern. Der ältere Bruder Dominik kann anders als in den ersten zwei Partien nicht mehr vor Ort dabei sein, er muss in Wolfsberg trainieren.

„Arnie“ trifft auf seine Inter-Abwehrfreunde

Doch es gibt nicht nur das Leipzig-Duell, sondern auch eines von Italiens Meister Inter Mailand: Stefan de Vrij und Denzel Dumfries gegen Marko Arnautovic. Innenverteidiger de Vrij könnte sogar der direkte Gegenspieler von Österreichs Rekordteamspieler sein. Zu Dumfries hat Arnautovic den engeren Kontakt als zu de Vrij: „Er will immer der beste sein und jedes Spiel gewinnen so wie ich!“ Also laufen zwischen beiden auch Wetten. Die Arnautovic-Einsatzminuten bei Inter sind im Vergleich zu de Vrij und Dumfries ebenso geringer wie die von Baumgartner zu Xavi Simons in Leipzig: Arnautovic 1149, de Vrij 2163, Dumfries 1965.