Warum Marko ausnahmsweise NICHT auf einer Linie mit Vertstappen ist

In Sachen Fußball lässt sich Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko (81) von Max Verstappen (26) beraten. Beim EURO-Duell Österreich - Niederlande (Dienstag, 18 Uhr) pfeift der "Doktor" allerdings auf die Expertise seines holländischen Weltmeister-Piloten.

Was die wenigsten wissen: Max Verstappen ist ein glühender Fußball-Fan. Für "seinen" Verein - PSV Eindhoven - würde der dreifache Weltmeister sogar "einige Grand-Prix-Siege" gegen einen Champions-League-Titel eintauschen. Die Liebe zum Fußball gab ihm Papa Jos (52) mit, der den kleinen Max regelmäßig zu Eindhoven-Matches mitgenommen hat. Ein emotionales Highlight für dem damaligen F1-Shootingstar Max Verstappen war ein Treffen mit dem holländischen Jahrhundert-Fußballer Johan Cruyff 2016, wenige Wochen vor dessen Tod.

Verstappen tippt auf 3:1 für die Niederlande

Logisch, dass Max am Dienstag "seinen" Holländern gegen die Österreicher Daumen drückt. Auf die Frage, wie die Partie ausgehen würde, meinte Marko noch vor ein paar Tagen zu oe24: "Max hat mir gesagt, das Match wird 3:1 für Holland ausgehen, und er kennt sich aus." Nach dem 3:1 von Arnautovic & Co. gegen Polen musste Verstappen allerdings einsehen, "dass die Österreicher wirklich gut spielen. Aber Max bleibt dabei: Holland gewinnt." Das überzeugt Marko allerdings nicht mehr: "Ich war schon nach dem Frankreich-Match beeindruckt von unserem Team. Ich tippe auf ein Unentschieden, sagen wir auf ein 1:1".

Was Red-Bull-Mann Marko, der das Holland-Spiel am Dienstag daheim in Graz vorm TV verfolgen wird, stolz macht ist die Red-Bull-DNA, die Ralf Rangnick in unserer Nationalmannschaft implementierte. "Unsere Spieler rennen jedem Ball nach, sie machen Druck nach vorne. Das hätte sicher auch Dietrich Mateschitz gefallen." Der 2022 verstorbene Red-Bull-Gründer hatte den nunmehrigen ÖFB-Teamchef Rangnick 2012 als Sportdirektor zu Red Bull Salzburg geholt - im wahrsten Sinne des Wortes: Der Boss selbst hatte den Fußball-Professor zum ersten Treffen aus Deutschland mit dem Helikopter abgeholt.