Super-Computer: Im Achtelfinale trifft Österreich auf England

Nach dem 3:1-Triumph gegen Polen stehen unsere ÖFB-Helden als aktuell bester Tabellendritter bereits mit einem Bein im Achtelfinale. Jetzt wird es richtig spannend: Ein Super-Computer hat bereits die Wahrscheinlichkeiten berechnet und den möglichen Gegner prophezeit – es droht ein Hammer-Los!

Es ist noch eine Runde zu spielen, doch bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel am Dienstag (18 Uhr, live auf ServusTV) gegen die Niederlande stehen Österreichs Chancen auf den Achtelfinal-Einzug ausgezeichnet. Mit einem Sieg oder Remis gegen die Oranje würden Marko Arnautovic und Co. sogar als eines der beiden Topteams aufsteigen. Verliert Vize-Weltmeister Frankreich gegen Polen, ist sogar noch der Gruppensieg drin.

ÖFB droht Hammer-Los

Stand jetzt sind unsere ÖFB-Stars mit drei Zählern aktuell bester Tabellendritter. Da die vier besten Dritten ebenfalls ins Achtelfinale aufsteigen, kann Österreich auch mit einer abschließenden Niederlage in die Runde der letzten 16 Teams einziehen. Und dort könnte die Elf von Teamchef Ralf Rangnick auf eine echte Star-Truppe treffen. Denn mit einer aktuellen Wahrscheinlichkeit von 17% heißt der Gegner England. Dahinter folgt EM-Qualigruppen-Gegner Belgien mit 16% und aktueller Spitzenreiter in der Gruppe E Rumänien mit 14%.

Achtelfinale & Spielberg am selben Tag

Der Sieger der Österreich-Gruppe D trifft am 2. Juli in Leipzig auf den Zweiten aus Pool F, zu dem auch Portugal und die Türkei gehören. Der Gruppenzweite spielt in der ersten K.-o.-Runde am 1. Juli in Düsseldorf gegen den Zweiten der Gruppe E. Diese Gruppe ist völlig offen, da Rumänien, die Ukraine und die Slowakei jeweils drei Punkte haben und Favorit Belgien sein Auftaktspiel verloren hat. Sollten die Österreicher als Gruppendritter aufsteigen, könnten Gelsenkirchen, Köln (beide am 30. Juni, findet auch der GP von Österreich statt) oder München (2. Juli) die möglichen Spielorte für das Achtelfinale sein. In diesen Fällen wäre der Gegner jeweils ein Gruppensieger.