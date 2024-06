Schinkels checkt die Holland-Stars

Vor Gruppenfinale stellt oe24-Experte klar: „Niederlande haben Angst vor unserem Pressing“

Für mich gibt es fast nichts Schöneres als Duelle zwischen meinen zwei Heimaten Österreich und Niederlande. Grund? Dauernd läutet mein Handy, alle wollen wissen: Frenkie, wie stehen die Chancen auf einen Sieg. Um eines klar zu stellen: Ich habe vor diesem Duell getippt, dass Österreich gewinnt. Und dabei bleibe ich auch. Warum? Weil man bei den vielen TV-Experten in Holland eines merkt: Die Startruppe von Bondcoach Ronald Koeman ist nervös. Und dieser Umstand ist völlig gerechtfertigt. Österreich praktiziert unter Teamchef Ralf Rangnick einen Fußball der den Oranje-Stars gar nicht schmeckt. Die wollen immer den Ball am Fuß haben und sich gegenseitig Offensiv schön in Szene setzen. Nur: Gegen das aktuelle ÖFB-Team geht das nicht. Da hast du keine Sekunde Zeit zum atmen.

Hinzu kommt: Hinter den orangen Kulissen rumort es gewaltig. Die Öffentlichkeit will Stürmerstar Memphis Depay am liebsten auf der Tribüne sehen. Doch Koeman hält an seinem Lieblingskicker mit dem Stirnbandl fest. Wer mich sonst noch bei der EURO im Dress der Elftal enttäuscht beziehungsweise begeistert hat, lesen Sie in meinem großen Check:

Tormann: Verbruggen kam aus dem Nichts

Vor der EM war Brighton-Legionär Bart Verbruggen nur Insidern bekannt. Spielt trotz seiner 21 Jahre wie ein alter Hase. Bei hohen Bälle ist er eine Macht.

Kapitän: Van Dijk ist der Boss in der Elftal

Virgil van Dijk – allein sein Name flösst schon Respekt ein. 1 Meter 95 geballte Defensiv-Power. Absolute Weltklasse – auch beim FC Liverpool der Boss in der Abwehr.

Jungstar: Xavi Simons liefert nur in Leipzig ab

Er ist das genaue Gegenteil von unserem Christoph Baumgartner. Grund: Beide spielen bei RB Leipzig. Doch während Simons die deutsche Liga im Sturm eroberte, wartet er in der Nationalmannschaftauf (16 Spiele, 1 Tor) auf seinen großen Durchbruch. Anders als Baumgartner, der zum Glück im ÖFB-Team in absoluter Bestform ist. Aufpassen muss man dennoch auf den Kicker der einen Marktwert von 80 Millionen Euro hat!

Die Maschine: Dumfries ist immer im Einsatz

Wer den Inter-Legionär als Gegenspieler hat, muss sich auf viele Zweikämpfe einstellen. Grund: Denzel Dumfries nützt gerne seinen Körper. Zu Recht: Er ist eine echte Maschine. Sein Nachteil ist aber die fehlende Technik.

Koeman-Liebling: Alle gegen Memphis Depay

94 Länderspiele, 45 Tore. Diese Statistik ist aktuell der einzige Grund warum der extravagante Stürmerstar noch am Platz steht. Oder liegt es vielleicht doch am weißen Stirnband? Spaß beseite: Auch wenn Depay der erklärte Liebling von Koeman ist: Null Tore und Vorlagen bei der EM 2024 sprechen eine klare Sprache.

Rakete: Frimpong geht auf der Seite voll ab

Sein Name ist ganz eng verbunden mit dem Mega-Erfolg von Bayer Leverkusen. Beim deutschen Double-Sieger hat Jeremie Frimpong gesetzt: Wen ich die Rakete zünde, kann mich keiner halten. Er ist extrem dribblestark und schwer zu halten. Dennoch hält er erst bei 6 Länderspielen, weil Dumfries immer wieder den Vorzug bekommt.

Top-Duo: Schouten und Reijnders räumt ab

Beim niederländischen Meister PSV Eindhoven ist Jerdy Schouten die Nr. 1 im Mittelfeld. Im Nationalteam teilt er sich diese Rolle mit Tijjani Reijnders. Der Milan-Legionär ist für mich der nächste Oranje-Boss.