Polen trifft ohne Stammkeeper auf Frankreich

Im Tor der Polen wird gegen Frankreich nicht wie gewöhnlich Wojciech Szczesny stehen.

Am Dienstag (18 Uhr, ORF1) trifft Polen im letzten Spiel der Gruppenphase auf Frankreich. Dabei geht es für das Team rund um Robert Lewandowski um nichts mehr - der Platz als Gruppenletzter ist bereits fixiert, der Traum vom EM-Titel geplatzt. Deshalb verzichtet Coach Michal Probierz wenn seine Mannschaft auf den Vizeweltmeister trifft auf einen seiner wichtigsten Männer: Wojciech Szczesny.

Szczesny kurz vor Geburt seines zweiten Kindes

"Es wird eine Veränderung im Tor geben", kündigte Probierz an. Nachdem ein Einzug ins Achtelfinale für die Polen nicht mehr möglich ist, kann man im Duell mit Antoine Griezmann und Co. auch auf Star-Keeper Szczesny verzichten. Der Juve-Goalie reist vermutlich ab, um an der Seite seiner hochschwangeren Frau Marina sein zu können. Mit der polnischen Sängerin erwartet der 34-Jährige sein zweites Kind.

Polen-Ikone rechnet mit Mannschaft ab

Während die bevorstehende Geburt seines Kindes für Szczesny ein Trost für das frühe EURO-Aus ist, erhalten sein Trainer Probierz und einige seiner Teamkollegen, nach der 1:3-Pleite gegen Österreich eine weitere Abreibung - allerdings nicht auf, sondern neben dem Spielfeld. Die polnische Fußballikone Zbigniew Boniek hielt sich mit Kritik am Nationaltrainer und seiner Spielerauswahl nicht zurück.

"Ich habe schon vor der Euro gesagt: Wenn wir dorthin fahren und mit Slisz und Piotrowski spielen, werden wir bei diesem Turnier nichts erreichen." Der ehemalige Juve- und Roma-Star legt noch einmal nach: "Piotrowski scheint mir ein Flop zu sein. Mit Slisz funktioniert die Defensive nicht gut. Er macht seinen Job, weil er ehrgeizig ist. Aber er spiel auch chaotisch, er verliert Bälle, er steht nicht immer auf der richtigen Position. So verursacht er ein großes Durcheinander im Mittelfeld." Heftige Worte nach dem bitteren Ausscheiden Polens.