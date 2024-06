Gutes Omen? Slowake pfeift unseren EURO-Showdown gegen die Niederlande

Der erfahrene slowakische Schiedsrichter Ivan Kruzliak leitet am Dienstag (18.00 Uhr/live ServusTV) in Berlin das abschließende EM-Gruppenspiel Österreichs gegen die Niederlande.

Für den 40-Jährigen aus Bratislava wird es das dritte Länderspiel mit Beteiligung der ÖFB-Männer. 2016 gab es unter Kruzliaks Leitung in Wien einen 2:1-Sieg im EM-Test gegen Albanien, im Oktober 2021 setzte es in der WM-Qualifikation in Kopenhagen ein 0:1 gegen Dänemark.

Kruzliak ist seit 2011 FIFA-Schiedsrichter. Mit dem EM-Gruppenspiel Schottlands gegen die Schweiz (1:1) pfiff er vergangenen Mittwoch seine erste Partie bei einem großen Endrunden-Turnier.

Gute Erinnerungen an den Slowaken hat Rapid. Kruzliak leitete am 4. August 2015 das Drittrunden-Rückspiel der Champions-League-Qualifikation bei Ajax Amsterdam, als Louis Schaub die Hütteldorfer zu einem 3:2-Auswärtssieg und damit ins Play-off schoss. Von Sturm Graz pfiff Kruzliak in derselben Phase vor zwei Jahren das Heim-Rückspiel gegen Dynamo Kiew. Die Grazer scheiterten damals nach einem 1:0 nach regulärer Spielzeit mit 1:2 nach Verlängerung.