Diagnose ist da: So geht es Polen-Torschütze Gernot Trauner

Große Sorge bereitet unser erster EURO-Torschütze Gernot Trauner. Der Feyenoord-Verteidiger musste während dem Spiel gegen Polen verletzt ausgewechselt werden.

Gernot Trauner durchlebte beim 3:1-Sieg gegen Polen ein wahres wechselbad der Gefühle. Erst wurde unser Abwehr-Star von der UEFA-Kamera in der Umkleide erwischt - Popo-Blitzer inklusive, dann folgte das vielumjubelte Tor zum 1:0.

Wenig später dann der Schock. Nach einem Zweikampf blieb er verletzt am Boden liegen und musste ausgewechselt werden. Während der Siegesfeier sah man den Niederlande-Legionär mit Coolback und Verband am Oberschenkel. Und das ausgerechnet vor dem ÖFB-Schicksalsspiel gegen seine Wahlheimat Niederlande.

Video zum Thema: Österreich - Polen: Die Highlights

MR-Untersuchung am Samstag

Doch nach einer ersten Untersuchung ist klar: Der 32.Jährige hat keine grobe Verletzung davongetragen. Trauner laboriert aber an einem muskulären Problem im Oberschenkel, bestätigte ein ÖFB-Sprecher am Samstagabend nach einer MR-Untersuchung. Ob der Legionär von Feyenoord Rotterdam im abschließenden Gruppenspiel am Dienstag (ab 18 Uhr im Sport24-LIVETICKER) gegen die Niederlande spielen kann, ist fraglich.

Im Falle eines Aufstieges sollte er aber spätestens wieder zur Verfügung stehen und mit seinem Kampfgeist die Fans begeistern und der Defensive die gewohnte Stabilität verleihen.