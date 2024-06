So kommen wir ins Achtelfinale

Die Tür zum Aufstieg ins Achtelfinale steht weit offen. So kommen wir am Dienstag weiter.

Wir haben alles in der eigenen Hand. Nach dem Sieg gegen Polen können wir uns am letzten Spieltag sogar eine Niederlage gegen die Niederlande leisten. Dann müssten wir aber hoffen, dass wir unter die besten vier Gruppendritten kommen. Fix ist, dass die Polen nicht mehr an uns vorbeiziehen können.

Rechenspiele sind nicht nötig, dennoch ist am letzten Spieltag für jede Menge Spannung gesorgt. oe24 zeigt Ihnen die Szenarien für das Achtelfinale.

Video zum Thema: Österreich - Polen: Die Highlights

ÖFB-Team siegt gegen die Niederlande

Frankreich holt Sieg gegen Polen: Wir belegen den zweiten Platz.

Wir belegen den zweiten Platz. Frankreich holt Punkt gegen Polen: ÖFB-Elf stürmt an die Spitze und holt den Gruppensieg. Frankreich ist Zweiter.

ÖFB-Elf stürmt an die Spitze und holt den Gruppensieg. Frankreich ist Zweiter. Frankreich verliert gegen Polen: Gruppensieg für den ÖFB, wer Zweiter ist, hängt von der Tordifferenz ab.

ÖFB-Team spielt Remis gegen die Niederlande

Frankreich gewinnt gegen Polen: Wir sind Tabellen-Dritter, das große Zittern beginnt.

Wir sind Tabellen-Dritter, das große Zittern beginnt. Frankreich holt Remis gegen Polen: Auch in dieser Konstellation bleibt uns nur Platz 3 in der Tabelle über. Platz1 und 2 in der Tabelle hängt davon ab, ob Frankreich oder die Niederlande mehr Tore erzielt hat.

Auch in dieser Konstellation bleibt uns nur Platz 3 in der Tabelle über. Platz1 und 2 in der Tabelle hängt davon ab, ob Frankreich oder die Niederlande mehr Tore erzielt hat. Frankreich verliert gegen Polen: Punkegleich mit Frankreich, allerdings bleibt uns nur Platz 3, weil wir das direkte Duell verloren haben.

ÖFB-Team verliert gegen die Niederlande

Ergebnis zwischen Frankreich und Polen ändert nichts: Das ÖFB-Team sitzt am Schleudersitz und muss bis zum letzten Schlusspfiff hoffen unter den vier besten Dritten des Turniers zu landen

Das sind die möglichen Gegner

Schließen wir die Gruppenphase als Zweiter ab, dann würden wir auf den Zweiten der Gruppe E (Mo., 1.7., 21 Uhr) treffen. Im Falle des Gruppensieges kommt es zum Duell mit dem 2. der F (Di., 2. 7., 21 Uhr).

Mit dem möglichen dritten Platz müssen wir allerdings bis zur letzten Sekunde zittern. Fest steht, dass wir dadurch entweder auf Spanien (So., 30. Juni, 21 Uhr), den Sieger der Gruppe C (So., 30. 6., 18 Uhr oder den Sieger der Gruppe E (Di., 2. Juli, 18 Uhr) treffen würden.