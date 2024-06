3:1 - Team schießt uns ins EURO-Glück

JAAAA! Unsere Team-Helden sind mit dem 3:1-Sieg gegen Polen eindrucksvoll in der EURO angekommen.

Mit einem Traumstart-Tor durch Gernot Trauner (9.), sowie Treffern von Christoph Baumgartner (67.) und Arnautovic (78./E.) feierte Österreich im 2. EM-Spiel gegen Polen ein 3:1 und kann am Dienstag gegen Holland (18 Uhr/ServusTV live) das Achtelfinale fixieren.

9. Minute: Trauner-Kopfballtor zum 1:0

Die 9. Minute im Berliner Olympiastadion. Ein Freudenschrei aus 25.000 Kehlen, ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer. Trauner hat Österreich nach Mwene-Flanke mit einem herrlichen Kopfballl 1:0 in Führung geschossen. Von der Bank aus verfolgt der angeschlagene Starstürmer Lewandowski mit versteinerter Miene, wie Goalie Szczesny ohne Chance ist. Trauners zweites Team-Tor (schnellstes ÖFB-Tor der EM-Geschichte) ist sein wichtigstes.

© APA ×

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat alles richtig gemacht, indem er Frankreich-Pechvogel Wöber (plus Innenverteidiger-Kollege Danso) draußen gelassen und Trauner & Lienhart in die Startelf holte. Vorne begann Arnautovic mit Kapitänsschleife. In der 23. Minute kam der ÖFB-Rekordspieler zur ersten Chance, war allerdings im Abseits.

© Getty ×

30. Minute: Piatek nützt Abpraller – 1:1

Nach starken 25 Minuten der Österreicher finden die Polen ins Spiel – und schon schlägt‘s ein: Ein Eckball wird halbherzig geklärt. Bednarek schießt Trauner an. Den Abpraller verwertet Piatek zum 1:1 (30.). Die Österreicher stecken nicht auf und kontern, eine Riesenchance durch Sabitzer wird geblockt (39.). Die letzten Polen-Chance vor der Pause (Zalewski-Freistoß) pariert Tormann Pentz stark (45.+1).

© APA ×

Nach Seitenwechsel kommt Wimmer statt Gillitsch (und sieht gleich Gelb). Trauner muss mit Oberschenkelproblemen raus (59.). Für den Feyenoord-Legionär kommt Danso – und auf der anderen Seite Lewandowski (151. Länderspiel).

© APA ×

67. & 78. Minute: Baumi und Arnautovic zum 3:1

Dann die 67. Minute: Angriff über links. Arnautovic lässt den Ball durch, Baumgartner zieht an der Strafraumgrenze zum 2:1 ab und stürmt jubelnd zu Rangnick, der im Freudentaumel die Brille verliert. Wimmers Megachance zum 3:1 pariert Szczesny (75.) noch. Aber dann legt der Polen-Goalie Sabitzer im Strafraum. Elfmeter! Arnautovic übernimmt die Verantwortung und trifft zum 3:1 (78.). Unser Stürmer-Routinier hält nun wie Baumgartner als einziger ÖFB-Spieler bei zwei Toren bei EM-Endrunden.

Damit war der Widerstand gebrochen, einen klareren ÖFB-Sieg verhinderte Szczesny mit einer Glanzparade bei einem Schuss von Stefan Posch (84.). Zwei Minuten später war der Schlussmann schon geschlagen, doch Konrad Laimer rollte den Ball aus spitzem Winkel am langen Eck vorbei. Die Österreicher spielten den Vorsprung problemlos über die Zeit und holten damit gegen die Polen den ersten Sieg seit 30 Jahren und gleichzeitig den ersten Pflichtspiel-Erfolg überhaupt im sechsten Anlauf.

© Getty ×

Zahlen & Fakten zum Spiel

Polen - Österreich 3:1 (1:1)

Berlin, Olympiastadion

Schiedsrichter: Meler (TUR)



Tore: 0:1 Trauner (9.), 1:1 Piatek (30.), 2:1 Baumgartner (66.), 3:1 Arnautovic (78./E)

Gelbe Karten: Slisz, Moder, Lewandowski, Szcesny bzw. Wimmer, Arnautovic

POLEN: Szczesny - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Piotrowski (46. Moder), Slisz (76. Grosicki), Zalewski - Zielinski (87. Urbanski) - Piatek (60. Swiderski), Buksa (60. Lewandowski)

ÖSTERREICH: Pentz - Posch, Trauner (59. Danso), Lienhart, Mwene (63. Prass) - Seiwald, Grillitsch (46. Wimmer) - Baumgartner (81. Schmid), Laimer, Sabitzer - Arnautovic (81. Gregoritsch)