Trauner macht unser 1. EURO-Tor

Der Bann ist gebrochen! Ausgerechnet Gernot Trauner beendet unsere Tor-Sperre.

Gerade einmal 9 Minuten waren im Olympia-Stadion gespielt, da bebte der heimische Fan-Block! Grund: Ausgerechnet der neu in der Mannschaft aufgestellte Gernot Trauner brachte uns mit einem sehenswerten Kopfball mit 1:0 in Führung. Nach einer Flanke von Philipp Mwene reagierte der Feyenoord-Legionär (Spitzname: Der Apotheker) am schnellsten und bugsierte das Leder am chancenlosen Polen-Goalie Szczesny im Tor unter. Es war sein 2. Treffer im ÖFB-Teamdress.

Popo-Blitzer: ÖFB-Star zieht blank

Genialer Schachzug von Rangnick

Kurios: Noch vor dem Spiel sorgte Trauner in der Kabine für einen Popo-Blitzer. Wie wertvoll Trauner nicht nur für die Defensive sein kann, wusste auch Teamchef Ralf Rangnick. Der Teamchef überraschte alle Insider mit seiner Aufstellung. Denn nicht Kevin Danso stand in der Startelf, der beim 0:1 gegen Frankreich Superstar Kylian Mbappe kaltstellte, sondern Trauner. Ein Geniestreich von Rangnick wie sich schon nach neun Minuten herausstellen sollte.