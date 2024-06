Karner bei unseren EM-Polizisten in Berlin

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist heute in Berlin und besucht die österreichischen Polizisten, die bei der EM in Berlin im Einsatz sind. Mit dabei seine deutsche Amtskollegin Nancy Faeser (SPD).

Karner dankte unseren Polizistinnen und Polizisten für ihren Einsatz während der EURO in Deutschland.

"Friedliches und gelungenes Fußballfest"

Karner sagte in Berlin: "Bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zeigt nicht nur unser Nationalteam einen starken Auftritt. Die Polizistinnen und Polizisten aus Österreich tragen mit ihrer Leistung zur Sicherheit dieser Großveranstaltung bei und sorgen für ein friedliches und gelungenes Fußballfest. Bei ihrem Einsatz arbeiten sie mit ihren deutschen Kollegen Hand in Hand und setzen damit die traditionell gute und enge Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit fort.“

"Heimspiel für Europa"

Auch Faeser zeigte sich dankbar für die Hilfe Österreichs: "„Die Sicherheit der Fußball-Europameisterschaft bei uns im Land hat oberste Priorität. Dass 580 internationale Polizeikräfte gemeinsam mit unseren deutschen Beamtinnen und Beamten im Einsatz sind, ist ein starkes Signal: Gemeinsame Streifen und hohe Präsenz tragen wesentlich zur Sicherheit der Fans und Gäste bei. Und der gemeinsame Einsatz ist ein großartiges Zeichen der engen europäischen Zusammenarbeit unserer Sicherheitsbehörden. Ich freue mich, dass uns auch mehr als 40 österreichische Polizistinnen und Polizisten bei unserem ‚Heimspiel für Europa‘ unterstützen und danke ihnen für ihren Einsatz.“

Weitere Gespräche

Karner führte außerdem Arbeitsgespräche mit dem neuen polnischen Innenminister Tomasz Siemoniak. Auf der Agenda standen unter anderem Sicherheitsthemen sowie die aktuelle Migrationslage.