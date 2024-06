× Masern in Oberösterreich: Zuschauer von Fußballmatch war erkrankt

Betrifft Begegnung vom 8. zwischen SPG Allhaming/Weißkirchen 1b und UVB Oberbank Vöcklamarkt Juniors in Allhaming

Bei einem Fußballspiel am 8. Juni zwischen SPG Allhaming/Weißkirchen 1b und UVB Oberbank Vöcklamarkt Juniors in Allhaming befand sich ein an Masern Erkrankter im Publikum. Die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land hat daher aufgerufen, jene Zuschauer, die keine Immunität durch zwei Masern-Mumps-Röteln Impfungen oder eine durchgemachte Masern-Erkrankung haben, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Kontakt zu anderen Personen soll vermieden werden

Treten bei einem Besucher bis zum 29. Juni 2024 Krankheitszeichen wie hohes Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Bindehautentzündung sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum auf, sollte umgehend der Hausarzt telefonisch mit Hinweis auf einen möglichen Masernkontakt verständigt und der Kontakt zu anderen Personen gemieden werden, hieß es in der Aussendung.