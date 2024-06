Österreich gegen Niederlande wird Duell der Party-Europameister

Nach zwei Spieltagen der EURO in Deutschland ist eines klar: SO GEHT EUROPHORIE.

Derzeit verbreiten sich Bilder aus Deutschland in der ganzen Welt, die Fußball-Fans schon fast vergessen hatten. Nach der paneuropäischen EM 2021 und dem Wüsten-Witz im Winter 2022, wo die Fans kaum für Stimmung sorgen konnten, herrscht in unserem Nachbarland wieder Party-Stimmung ohne Ende. Bei Umfragen sind die rot-weiß-roten Fan-Horden ganz vorne dabei. Doch auch unser Gegner am Dienstag, die Niederländer, wissen, wie man Fußball feiert.

Egal ob Bahn-Chaos oder Wetter-Alarm – 25.000 heimische Fans feuern seit Beginn der Euro unsere ÖFB-Teamstars mit Marsch und eigener Choreo für 100.000 Euro an. Am Dienstag auch wieder gegen die Niederlande in Berlin – allerdings sorgen auch die orangen Horden für Furore. Zuletzt mit ihrem Fan-Tanz in Leipzig – der ein Internet-Hit wurde.

RTL-Umfrage: Wir sind unter den Top 5 Fans

Ungeschlagen bei der Beliebtheit: Die Schotten. Kultig, friedlich, feucht-fröhlich ist die „Tartan Army“ Sieger der Herzen – wohl nicht der EURO. Zur Halbzeit fliegen immer die Bier-Becher. „Wer da noch nicht ausgetrunken hat, muss ein neues holen“, so ein Schotte. Treffen sie auf andere Fan-Nationen singen sie sofort: „Wir hassen die Engländer mehr als ihr!“

Schottland: Trinkfest und freundlich Niederlande: So geht Party Deutschland: Sympathischer Gastgeber Albanien: Euphorisch Österreich: Gute Stimmung ohne Ende

In einem aktuellen RTL-Ranking der sympathischsten Fans sind die Schotten mit über 50 % der Stimmen klar auf Platz eins! Nach Niederlande, Deutschland und Albanien sind wir aber noch auf Platz fünf!

Kultig: Essens-Kriege der Nationen

Kult. Bis auf kleinere Reibereien blieb es abseits des Fußballfeldes bisher friedlich. Zum absoluten Kult wurde der „Essens-Krieg“ der Fans im Stadion – in den sozialen Netzwerken. „Gulasch ist besser als Fondue“, skandierten die ungarischen Fans. Wir hielten gegen Frankreich den Slogan „Schnitzel ist besser als Baguette“ hoch.

Die Top-Hits der Europameisterschaft

Den Soundtrack zur EURO liefern Meduza mit Song „Fire“. „Major Tom“ von Peter Schilling sowie Grönemeyer-Remix „Zeit, dass sich was dreht“ mit Rapper Soho Bani feiert ein Revival. „Junge Baller“ von Ski Aggu und „Baddies“ von „Aitch & Luciano“ sind in den Charts.

Fire MEDUZA

Major Tom Peter Schilling

Zeit, dass sich... Soho Bana

Junge Baller Ski Aggu

Baddoes Aitch & Luciano

Nach zehn Tagen EURO macht diese Endrunde Lust auf mehr, hoffentlich auch den Verantwortlichen vor den nächsten Endrunden-Vergaben, wo Saudi Arabien oder andere reiche Länder sich sympathie kaufen wollen.