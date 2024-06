× EM-Fans liefern sich kulinarischen Schlagabtausch

Die EM 2024 begeistert nicht nur durch sportliche Höchstleistungen, sondern auch durch humorvolle und kreative Aktionen der Fans.

Die Europameisterschaft 2024 bietet bisher nicht nur spannende Fußballspiele, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm abseits des Spielfelds. Besonders die Nationalküchen der teilnehmenden Länder spielen in diesem Jahr eine große Rolle. Fans liefern sich einen kulinarischen Schlagabtausch, der in den sozialen Medien für viel Gelächter sorgt.

© getty ×

Kulinarischer Schlagabtausch bei der EM 2024 geht viral

In den sozialen Medien kursieren derzeit mehrere Videos, in denen sich Fans vor EM-Spielen über die Nationalküche der gegnerischen Teams lustig machen. Ein besonders beliebtes Video zeigt albanische Fußballfans, die vor den Augen der flehenden Italiener Spaghetti zerschlagen.

Tw: Italianophobia



Albanian fans snapped spaghetti in front of Italian fans ahead of the Italy-Albania Euro 2024 match. pic.twitter.com/7c3c5rByOI — kos_data (@kos_data) June 15, 2024

In einem weiteren Video sind österreichische Fans zu sehen, die demonstrativ ein Baguette vor den Augen der Franzosen zerreißen. Bei all diesen Aktionen steht der Humor klar im Vordergrund.

„Schnitzel besser als Baguette“

Auch kleine Sticheleien auf Plakaten in Richtung der gegnerischen Fans dürfen nicht fehlen. Vor dem ersten Gruppenspiel Österreichs gegen Frankreich war beispielsweise ein Karton zu sehen, auf dem „Schnitzel better than Baguette“ (Schnitzel besser als Baguette) geschrieben stand.

© getty ×

Diese humorvolle Botschaft sorgte bei vielen Fans für ein Schmunzeln.

© getty ×

Beim Spiel Ungarn gegen die Schweiz fand man "Fondue ist besser als Gulasch".

Kreative Kopfbedeckungen

Nicht zu vergessen sind die kreativen Kopfbedeckungen der Fans. Ein französischer Fan zog alle Blicke auf sich, als er mit einem Baguette-Hut im Stadion erschien. Ein belgischer Fan wurde beim Spiel gegen die Slowakei mit einer Frisur gesichtet, die wie die landestypischen Pommes aussah.

© getty ×

Solche kreativen Ideen tragen zur ausgelassenen Stimmung bei und zeigen die Begeisterung der Fans für die EM 2024.