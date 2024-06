Sicherheitsdienst im Stadion versagt: Ronaldo sorgt in Dortmund für Flitzer-Alarm

Das Spiel zwischen der Türkei war sportlich nach zwei Türken-Patzern schnell entschieden. Der Skandal des EM-Hits war aber definitiv der Sicherheitsdienst im Stadion.

WAHNSINN! Hier verschenkt Cristiano Ronaldo sein Rekord-Tor

Türkei patzt Cristiano Ronaldo ins Achtelfinale - 3:0

Schon kurz nach dem dritten Tor, das Cristiano Ronaldo sehenswert aufgelegt hatte, stürmte der erste Selfie-Jäger auf den Dortmunder Rasen. Da war das Objekt der Begierde und lächelte noch höflich in die Kamera des Buben, ehe der Sicherheitsdienst eingreifen konnte.

Little man risked it all for a selfie with Ronaldo ???? pic.twitter.com/iPNfsYnu8u