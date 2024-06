Portugal: Zwei Festnahmen bei Ronaldo-Empfang

Beflügelt von tausenden Fans allein beim Einzug ins EM-Quartier will Cristiano Ronaldo seine Generation und auch die Jüngeren noch einmal belohnen. Zwei Anhänger waren allerdings zu forsch.

Selbst Superstar Cristiano Ronaldo war platt! Der Empfang der portugiesischen Nationalmannschaft am Donnerstag ließ sogar den 39-jährigen designierten EM-Rekordspieler staunen. „Es fühlt sich an, als wären wir in Portugal“, strahlte der EM-Mitfavorit in die Kameras – gut gelaunt und im schicken dunklen Anzug mit weißem T-Shirt.

Polizei erwischt Eindringlinge

Rund 6000 Fans jubelten dem Team in ihrem EM-Quartier im ostwestfälischen Harsewinkel zu, teilte die Polizei mit. Der Mannschaftsbus, der das Team vom Flughafen Münster/Osnabrück ins Hotel brachte, wurde von einem Korso mit 400 Motorrädern begleitet. Die portugiesische Boulevardzeitung "Correio da Manhã" titelte am Freitag: "Portugal im Herzen: Euphorie in Deutschland". Auch bei "Record" hieß es: "Wahnsinn rund um die Nationalmannschaft".

Kein Wunder, dass bei Ronaldos Anwesenheit die Mega-Fans durchdrehen! Zwei besonders hartnäckige Anhänger versuchten sogar, am späten Abend auf das Gelände des portugiesischen EM-Quartiers zu gelangen. Laut Polizei müssen sich die beiden nun wegen Hausfriedensbruch verantworten. Da brennen die Sicherungen durch, wenn CR7 in der Stadt ist!

Ein Titel fürs Land?

Nach dem öffentlichen Training am Freitagabend, zu dem ebenfalls mehrere tausend Fans erwartet wurden, bleiben dem Team um Ronaldo noch drei Tage zur Vorbereitung auf den EM-Auftakt am Dienstag in Leipzig gegen Tschechien in der Gruppe F. Nach der beeindruckenden Qualifikation mit zehn Siegen in zehn Spielen und dem 3:0 mit zwei Ronaldo-Toren im letzten Testspiel vor der Abreise nach Deutschland gegen Irland gilt der Europameister von 2016 erneut als einer der Topanwärter.

Weitere Gegner in der Gruppenphase sind die Türkei und Georgien. Diese Generation habe den einen Triumph für das Land verdient, betonte Ronaldo. Er war schon vor 20 Jahren bei der Heim-EM dabei gewesen war und steht nun vor seiner sechsten EM-Teilnahme.