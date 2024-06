So wild feiern unsere Fans in Berlin

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem 3:1-Sieg gegen Polen die Tür zum EM-Achtelfinale weit aufgestoßen. Die Euphorie bei den heimischen Fans ist riesig.

Berlin. "Viel gerühmtes Österreich" hallte es im ehrwürdigen Olympiastadion aus den Kehlen von 25.000 angereisten Österreich-Fans. Schon vor dem Duell gegen Polen lieferten sich unsere Fans einen friedlichen Wettstreit mit den gegnerischen Anhängern und holten partytechnisch ganz klar die Führung für uns. Auch im Stadion setzte sich der 12. Mann mit einer imposanten Fan-Chereo klar durch. Unter einem Fahnenmeer prangte der Spruchband: Gemeinsam hinter Österreich!

Österreichische Fußball-Fans am Breitscheidplatz in Berlin © APA/GEORG HOCHMUTH ×

Für ÖFB-Fanbeauftragter Ingo Mach ist die Euphorie bei den Fans kein Zufall. Gemessen an den angekündigten Fan-Massen sind wir unter den "Top-3-Nationen" bei der EURO 2024 dabei. Laut Günther Marek, Leiter der Task Force UEFA Euro 2024 im Innenministerium, waren schon 25.000 heimische Fans beim ersten Gruppenspiel der Österreicher gegen Frankreich in Düsseldorf. "Die österreichischen Fans haben jedenfalls ein traumhaftes Bild abgegeben. Wie es überhaupt, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, ein tolles Fußballfest ist", sagte Marek.

ÖFB-Fans beim EM-Gruppenspiel zwischen Polen und Österreich in Berlin © APA/GEORG HOCHMUTH ×

3:1-Sieg - Fans in Euphorie

Die ÖFB-Auswahl feierte am Freitag vor 71.000 Zuschauern (25.000 Österreich-Fans) im Berliner Olympiastadion einen 3:1-Sieg über Polen und hält damit vor dem letzten Gruppenmatch am Dienstag gegen die Niederlande bei drei Zählern. Diese Punkteausbeute könnte schon reichen, um als einer der besten Dritten den Sprung in die K.o.-Phase zu schaffen. Die Euphorie bei den Fans ist nach dem Sieg riesig. Die Euro-Party geht also munter weiter.

Die Erleichterung war den ÖFB-Kickern nach dem Schlüsselsieg in den Katakomben des Berliner Olympiastadions anzusehen. "Es ist uns allen ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Die drei Punkte waren überlebenswichtig, sonst hätten wir, glaube ich, die Sachen packen können", meinte Rechtsverteidiger Stefan Posch. "Jetzt sind wir im Turnier angekommen und jetzt geht es richtig los."

Ähnlich sah es Philipp Lienhart. "Wir sind froh und glücklich, dass wir die drei Punkte geholt haben. Der Druck war schon da", erklärte der Freiburg-Profi. "Es war ein enorm wichtiger Schritt, aber gegen Holland wartet schon der nächste." Die Niederländer kommen nach einem 0:0 gegen Frankreich noch ungeschlagen nach Berlin. "Wir wissen, wer Holland ist. Holland ist eine Topmannschaft", betonte Arnautovic. "Man kann sagen, sie sind auch ein Favorit bei diesem Turnier. Aber wir verstecken uns vor niemandem."