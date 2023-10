Hamas-Terror gegen Israel: 260 Leichen bei Outdoor-Rave gefunden

Hamas-Terroristen tauchten plötzlich in motorisierten Paragleitern auf und verwandelten das Festivalgelände in ein Schlachtfeld.

Rettungskräfte haben am Veranstaltungsgelände des Universo Paralell-Musikfestivals nahe des Kibbutz Re'im rund 260 Leichen gezählt, berichtet die israelische Tageszeitung Haaretz online. Zahlreiche Party-Besucher wurden nach Gaza verschleppt und sind seither vermisst. Viele konnten noch mit ihren Autos flüchten, bevor sich ein Stau bildete, oder versteckten sich in einem nahe gelegenen Wald, berichtet das Szene-Medium psymedia. Verzweifelte Angehörige suchen in den Sozialen Medien nach Vermissten.

Das ursprünglich in Brasilien zu Neujahr stattfindende Psytrance-Festival wurde von 5. bis 7. Oktober erstmals als "WarmUp"-Event auch in Israel veranstaltet und zählte tausende Besucher, bis plötzlich in den Morgenstunden des 7. Oktober palästinensische Hamas-Terroristen in motorisierten Paragleitern auftauchten und das Festivalgelände in ein Schlachtfeld verwandelten.

Hamas "barbarischer und brutaler" als IS

Nach den Angriffen der islamistischen Hamas in Israel hat Israels Armee die im Gazastreifen herrschende Organisation mit dem Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS) verglichen. Die Hamas sei "barbarischer und brutaler" als der IS vorgegangen, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Sonntagabend.

Die Hamas habe "einen Krieg gegen Israel mit dem schlimmsten Massaker an unschuldigen Zivilisten in der Geschichte Israels" begonnen. Bei den israelischen Gegenschlägen halte sich das Land an das Völkerrecht, betonte er.

Hamas-Großangriff auf Israel

Am Samstag hatte die im Gazastreifen herrschende Hamas überraschend einen Großangriff auf Israel aus der Luft, vom Boden und vom Meer aus begonnen. Sie feierte Tausende Raketen ab, Hunderte Kämpfer drangen durch die massiven Grenzbefestigungen vom Gazastreifen nach Israel ein. Sie töteten zahllose Zivilisten in grenznahen Ortschaften und entführten offenbar mehrere Dutzend Menschen in den Gazastreifen. Unter den Opfern sind auch zahlreiche Ausländer.

In der Nacht auf Sonntag hatten israelische Luftangriffe Wohnblocks, Tunnel, eine Moschee und Häuser von Hamas-Funktionären im Gazastreifen getroffen. Mehr als 300 Menschen, darunter 20 Kinder, wurden durch die israelischen Gegenangriffe getötet. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu schwor "mächtige Rache für diesen bösen Tag". Im Süden Israels kämpften die Armee auch am Sonntag immer noch an einigen Orten gegen Hamas-Extremisten.

Das israelische Militär erklärte, es habe die Kontrolle über die meisten Infiltrationspunkte zurückgewonnen, Hunderte von Angreifern seien getötet und Dutzende weitere gefangen genommen. Mittlerweile seien Zehntausende von Soldaten in der Umgebung des Gazastreifens stationiert, in dem 2,3 Millionen Palästinenser leben. Israel hatte die Stromversorgung für das Küstengebiet bereits am Samstag unterbrochen. Israels Militär und der Geheimdienst stehen in der Kritik, weil sie den blutigsten Überfall seit Jahrzehnten nicht verhindern konnten. Der Angriff traf Israel offensichtlich völlig unvorbereitet.