Lokaltipps
oe24

1020 Wien

LEO am Platz: Neuer Brunch-Hotspot im Karmeliterviertel

LR
von
© LEO am Platz
Wien bekommt mitten im 2. Bezirk einen neuen kulinarischen Treffpunkt. Am 15. Oktober eröffnet der All-Day-Foodspot LEO am Platz direkt am Alexander-Poch-Platz
OE24 auf Google bevorzugen

Cinnamon Roll Pancakes zum Brunch, Backhendl am Abend und ein guter Kaffee zwischendurch: Für das alles gibt es in der Leopoldstadt bald eine neue Adresse. Am Donnerstag, 15. Oktober, eröffnet direkt am Alexander-Poch-Platz das LEO am Platz. Wo bisher das "Leopold" zu Hause war, zieht ein modernes Ganztageskonzept ein – mit bekannten Brunch-Lieblingen und einer Abendkarte, die Lust aufs Sitzenbleiben machen soll.

© LEO am Platz

Der berühmte Drechsler-Brunch zieht in die Leopoldstadt

Die wohl spannendste Nachricht für Frühstücksfans: Das Brunch-Angebot stammt direkt aus dem Drechsler an der Wienzeile, einem der bekanntesten Brunch-Spots der Stadt. Damit bekommen jene kreativen Gerichte, für die Fans bisher in den 6. Bezirk gepilgert sind, eine weitere Adresse.

Auf der Karte stehen herzhafte Sandwiches, kreative Eiergerichte und beliebte Signature-Dishes. Allen voran: die veganen Cinnamon Roll Pancakes, die schon beim Lesen nach einem guten Grund klingen, das Frühstück etwas länger auszudehnen. Dazu gibt es Specialty Coffee von Süssmund.

© LEO am Platz

Auch interessant

Austria-Fans fordern Rückkehr von Ex-Coach

Das waren die größten Urlaubs-Aufreger 2026

"Respektiert Geschichte": Vandalen beschmieren Dino-Felsen

Comfort Food - von Kürbis-Gnocchi bis Pastrami Sandwich

Auch am Abend lohnt sich ein Blick auf die Karte. Dann setzt das LEO auf moderne Wohlfühlküche: Wiener Backhendl und Kürbis-Gnocchi treffen auf ein Pastrami Sandwich und ein Tartare vom XO Beef. Österreichische Klassiker bekommen damit Gesellschaft von Gerichten, die zum unkomplizierten Dinner-Konzept passen.

Verantwortlich für die Küche ist Martin Löw, der zuvor unter anderem im Ramasuri und bei Top Golf tätig war. Im LEO bringt er seine Erfahrung in eine Karte ein, die Vertrautes mit zeitgemäßen Ideen verbindet.

So soll aus dem ehemaligen Leopold ein Treffpunkt werden, an dem man morgens zum Brunch vorbeischaut und sich abends zum Essen verabredet. Die Öffnungszeiten lassen jedenfalls viel Spielraum für einen Besuch.

LEO am Platz
Große Pfarrgasse 11, 1020 Wien, direkt am Alexander-Poch-Platz
Eröffnung: Donnerstag, 15. Oktober 2026
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 8 bis 23 Uhr

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neues CO2-Ziel: Deutsche Hersteller profitieren

45 Jahre "Krah Krah": Kult-Beisl feiert mit Bier um 46 Schilling

LEO am Platz: Neuer Brunch-Hotspot im Karmeliterviertel

Feuerdorf startet mit Grillhütten, Eisstockbahnen und Steak in die Wintersaison 2026

Heftiger Polit-Streit um Autobahntrasse in Bosnien

Wohin, wenn nicht ins Engländer? 7 Cafés, die einen Besuch wert sind

Falstaff kürt die besten Brunch-Lokale Österreichs 2026

Das sagt Sarah zum Schwangerschaftsgerücht

Babler: "Wir können nicht alle Produkte des Supermarkts senken"

Forscher entdecken neue Tierart