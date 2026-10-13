Pilz-Rezepte, die aus dem Airfryer besser schmecken als aus dem Ofen

Im Herbst haben Pilze Hochsaison! Ob gefüllt mit Käse, knusprig paniert oder mit Knoblauch und Kräutern geröstet: Im Airfryer werden Champignons und Co. zum unkomplizierten Snack oder zur köstlichen Beilage.

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Wenn es draußen kühler wird, bekommen wir Lust auf herzhafte Gerichte. Besonders gut passen jetzt Pilze auf den Speiseplan. Sie lassen sich vielseitig zubereiten, schmecken wunderbar würzig und sind im Airfryer schnell fertig. Das Beste daran: Du brauchst meist nur wenige Zutaten und deutlich weniger Öl als beim klassischen Frittieren.

1. Knusprige panierte Champignons

. © Getty Images

Zutaten für 2 Portionen:

250 g kleine Champignons

1 Ei

3 EL Mehl

5 EL Semmelbrösel oder Panko

1 TL Paprikapulver

Salz und Pfeffer

Etwas Ölspray

Zubereitung in 15 Minuten:

Champignons mit einem Tuch oder einer weichen Bürste säubern und trocken tupfen. Mehl, verquirltes Ei und Semmelbrösel jeweils in eine eigene Schüssel geben. Die Brösel mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen. Pilze zuerst in Mehl, dann im Ei und anschließend in den Bröseln wenden. Im Airfryer bei 190 °C etwa 8–12 Minuten goldbraun backen. Nach der Hälfte der Zeit wenden und leicht mit Öl besprühen.

Dazu passt: ein Knoblauch-Joghurt-Dip mit frischen Kräutern und einem Spritzer Zitrone.

2. Knusprige Kräuterseitlinge als Pilz-Schnitzel

. © Getty Images/iStockphoto

Zutaten für 2 Portionen:

250–300 g Kräuterseitlinge

3 EL Mehl

1 Ei

5 EL Semmelbrösel

Salz und Pfeffer

1 TL Knoblauchpulver

Etwas Ölspray

Zitronenspalten zum Servieren

Zubereitung in 20 Minuten:

Kräuterseitlinge längs in etwa einen Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Dickere Stücke vorsichtig etwas flacher drücken. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mehl, verquirltes Ei und gewürzte Semmelbrösel in drei Schüsseln vorbereiten. Pilzscheiben zuerst in Mehl, dann im Ei und zuletzt in den Bröseln wenden. Im Airfryer bei 190 °C etwa 10–14 Minuten backen. Nach der Hälfte wenden und beide Seiten leicht mit Öl besprühen.

3. Gefüllte Champignons mit Frischkäse und Parmesan

. © Getty Images

Zutaten für 2 Portionen:

8 große Champignons

100 g Frischkäse

30 g geriebener Parmesan

1 kleine Knoblauchzehe

1 EL gehackte Petersilie

Salz und Pfeffer

Zubereitung in 15 Minuten:

Champignons säubern und die Stiele vorsichtig herausdrehen. Die Stiele fein hacken. Frischkäse, Parmesan, gehackte Pilzstiele, Knoblauch und Petersilie verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Pilzköpfe mit der Mischung füllen und in den Airfryer-Korb setzen. Bei 180 °C etwa 8–12 Minuten backen, bis die Füllung heiß ist und die Oberfläche leicht gebräunt ist.

Tipp: Für mehr Würze kannst du getrocknete Tomaten oder etwas zerbröselten Feta unter die Füllung mischen