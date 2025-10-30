Alles zu oe24VIP
SK Rapid Wien - SK Sturm Graz
Perfekte Bilanz

Rapid gegen Sturm: Top-Duell mit Serien auf dem Spiel

30.10.25, 14:25 | Aktualisiert: 30.10.25, 17:14
Rapid will Sturm Graz erneut schlagen – der Meister kommt mit perfekter Auswärtsbilanz. Wer bleibt am Ende makellos?

Das Topspiel der Runde steigt in Wien-Hütteldorf: Rapid Wien trifft auf den amtierenden Meister Sturm Graz. (im Sport24-Liveticker ab 17 Uhr)

Rapid hat Sturm zuletzt im Griff

Die Hütteldorfer gewannen die letzten zwei BL-Duelle gegen Sturm, jeweils mit mindestens zwei Toren. Drei Siege in Serie gegen Sturm gab’s zuletzt 2015/16. Auch gegen den amtierenden Meister läuft’s: Vier Siege in den letzten sechs Spielen – so viele wie in den 38 davor zusammen.

Sturm historisch stark auswärts

Die Grazer haben alle sechs Auswärtsspiele dieser Saison gewonnen – Vereinsrekord. Der BL-Rekord liegt bei 11 (LASK 2019/20). Die letzte Auswärtsniederlage: im Mai in Wien – gegen Rapid.

Duelle ohne Härte

Beide Teams sind in dieser Saison ohne Platzverweis. Rapid gewinnt zudem 53 % seiner Zweikämpfe – Ligabestwert. Für Jon Gorenc Stankovic wäre es der 150. Startelf-Einsatz, gegen Rapid spielte er 20-mal – immer von Beginn an.

