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14. und 15. Bezirk

KPÖ startet Wohn-Offensive mit Quiz und Cocktails

Nikolai Uzelac
von
Mehrere Menschen unterhalten sich im Freien, eine Frau in grauem Shirt lächelt und hält einen Becher.
© KPÖ Wien
Zum Auftakt ihrer Gemeindebaukampagne lädt die KPÖ Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus zum politischen Bar-Abend und Pop-Quiz.
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Leistbares Wohnen, Sanierungsbedarf und der Verkauf städtischen Bodens - das sind die Themen rund um die neue Gemeindebaukampagne der KPÖ in Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus. In der Kritik steht die aktuelle Wohnbaupolitik der rot-pinken Stadtregierung, wobei man konkret darum bemüht ist, den Bewohnern unter die Arme zu greifen.

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Den Auftakt zur Kampagne bildet am 23. September ein Bar-Abend im KPÖ-Haus in der Drechslergasse 42. Unter dem Motto "Licht, Luft & Liquor" will man ab 19 Uhr politische Diskussionen in lockerer Atmosphäre führen. Geplant sind Gespräche über Wohnbau-Themen, ein Pop-Quiz rund um Wiener Wohnbau, Spekulation und Bezirksgeschichte sowie Gewinne für die Siegerteams. An der Bar werden spezielle Themen-Cocktails und Käsetoast angeboten - eingeladen sind Anrainer, Interessierte aus den Bezirken und Medienvertreter.

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