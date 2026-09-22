KPÖ startet Wohn-Offensive mit Quiz und Cocktails

Zum Auftakt ihrer Gemeindebaukampagne lädt die KPÖ Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus zum politischen Bar-Abend und Pop-Quiz.

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Leistbares Wohnen, Sanierungsbedarf und der Verkauf städtischen Bodens - das sind die Themen rund um die neue Gemeindebaukampagne der KPÖ in Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus. In der Kritik steht die aktuelle Wohnbaupolitik der rot-pinken Stadtregierung, wobei man konkret darum bemüht ist, den Bewohnern unter die Arme zu greifen.

Den Auftakt zur Kampagne bildet am 23. September ein Bar-Abend im KPÖ-Haus in der Drechslergasse 42. Unter dem Motto "Licht, Luft & Liquor" will man ab 19 Uhr politische Diskussionen in lockerer Atmosphäre führen. Geplant sind Gespräche über Wohnbau-Themen, ein Pop-Quiz rund um Wiener Wohnbau, Spekulation und Bezirksgeschichte sowie Gewinne für die Siegerteams. An der Bar werden spezielle Themen-Cocktails und Käsetoast angeboten - eingeladen sind Anrainer, Interessierte aus den Bezirken und Medienvertreter.