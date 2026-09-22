Autofreier Tag
Nur heute! Mit Öffi-Einzelticket den ganzen Tag lang fahren
Wer heute mit den Öffis unterwegs ist, kann gutes Geld sparen. Am "Autofreien Tag" (22. September) nämlich wird der normale Einzelfahrschein (3,20 Euro im Vorverkauf bzw. 3,00 Euro über die App) zur Tageskarte - und zwar in der Kernzone bis 1:00 Uhr am Folgetag. Mit der Sonderaktion wollen die Wiener Linien all jenen Danke sagen, die bewusst auf U-Bahn, Bim und Bus anstatt auf Pkw setzen. Zur Info: Rund 2,5 Millionen Menschen nutzen täglich die Öffis in der Bundeshauptstadt.
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Aber Achtung: Von der Aktion profitieren nicht nur Wiener. Auch in Niederösterreich und im Burgenland können Vollpreis-Einzeltickets auf der jeweils gewählten Strecke beliebig oft genutzt werden. Ausgenommen sind allerdings bestimmte Sonderverkehre, touristische Angebote sowie der City Airport Train (CAT). Ermäßigte Tickets sind ebenfalls nicht Teil der Aktion.
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