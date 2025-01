Geiselnahme in Bank: Polizei nimmt Täter fest

Polizei-Großeinsatz in Deutschland! In einer Bank in Hessen hat ein Mann eine Frau als Geisel genommen. Die Polizei hat den Kriminellen mittlerweile festgenommen..

In Rimbach in Südhessen kam es am Dienstag zu einem großen Polizei-Einsatz. Ein Mann hat in einer örtlichen Bankfiliale eine Frau in seine Gewalt gebracht. Der Täter war mit einem Messer bewaffnet. Spezialeinheiten der Polizei haben das Gebäude umstellt. Laut Polizei ist der Mann um 8 Uhr in die Bank eingedrungen und hielt einer Frau ein Messer an den Hals. Täter festgenommen, Geisel unversehrt Mittlerweile gibt es Entwarnung in der 9.000-Einwohner-Gemeinde: Der Täter wurde von der Polizei festgenommen, die Geisel ist unversehrt. Auch andere Personen, die sich während des Vorfalls in der Bank befanden, haben keinen Schaden genommen. Sie werden nun psychologisch betreut.