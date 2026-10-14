oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Zauberhafte Winterwelt

Hier entsteht Österreichs erstes Weihnachtsdorf

OR
von
Familie betrachtet leuchtende Rentiere und Lichterdekoration im verschneiten Winterdorf bei Nacht.
© Region Villach Tourismus GmbH
Das Hoteldorf Schönleitn oberhalb des Faaker Sees in der Kärntner Region Villach bietet in der Wintersaison 2026/27 ein neues Angebot für die Advent- und Weihnachtszeit.
OE24 auf Google bevorzugen

Von 19. November 2026 bis 10. Jänner 2027 soll sich die Anlage mit ihren traditionellen Bauernhäusern in ein Weihnachtsdorf verwandeln. Nach Angaben des Betreibers handelt es sich um das erste und einzige Angebot dieser Art in Österreich.

Auch interessant

Liebesgerüchte um J.Lo und Keith Urban

Nach Krebs-Schock: Vatikan gibt Update

Beatrice Egli: Längere Auszeit geplant

Geplant sind festlich geschmückte Weihnachtsbäume, Lichtinstallationen und ein Lichterweg, der vom Unternehmen MK Illumination gestaltet wird. Entlang des Weges sollen überdimensionale Waldtiere zu sehen sein. Am Dorfplatz ist von Donnerstag bis Sonntag ein Programm mit Musik, Chorgesang, Lesungen und traditionellen Veranstaltungen mit Perchten und Nikolaus vorgesehen. Auch ein Besuch des Christkinds ist geplant.

Menschen sitzen an einer Feuerstelle im verschneiten, festlich beleuchteten Alpendorf Schönleitn.
© Region Villach Tourismus GmbH

Zum weiteren Angebot zählen ein Streichelzoo, eine Eislaufmöglichkeit am Dorfplatz und Aktivitäten für Kinder. Dazu gehören unter anderem eine Backstube und ein Christkindl-Postamt. Neben Übernachtungsgästen sind auch Tagesbesucher willkommen, die das Weihnachtsdorf an den Adventswochenenden besuchen können.

Übernachtungen und Freizeitangebote

Für Übernachtungsgäste werden verschiedene Urlaubspakete angeboten. Zwei Nächte inklusive Frühstück sind laut Betreiber ab 498 Euro für die ganze Familie buchbar. Die Appartements und Suiten sind teilweise mit Kachelöfen und eigenen Saunen ausgestattet.

Verschneite Holzhäuser mit Weihnachtsbeleuchtung und Lichterfigur eines Rentiers im Abendlicht.
© Region Villach Tourismus GmbH

Zum Hoteldorf gehören außerdem ein Wellnessbereich mit Innenpool, beheiztem Außenpool, Saunen und Massageangeboten sowie ein Aktivprogramm. Dieses umfasst unter anderem geführte Wanderungen und Schneeschuhtouren, Brotbacken und Yoga auf einer Waldterrasse mit Seeblick.

Auch Wintersportmöglichkeiten sind vorgesehen. Im Dorf gibt es eine Skischule sowie einen Ski- und Rodelverleih. Ein kostenloser Skibus fährt täglich zum Dreiländereck und auf die Gerlitzen Alpe.

Weihnachtlich geschmückter Dorfplatz mit Eislaufbahn, Marktständen und beleuchtetem Weihnachtsbaum.
© Region Villach Tourismus GmbH

Angebote zu Weihnachten und Silvester

Für die Weihnachtsfeiertage plant der Betreiber ein besonderes Angebot für Familien: Hotelgäste können am Dorfplatz einen Kärntner Christbaum auswählen und diesen zum Selberschmücken in ihr Appartement mitnehmen. Kulinarisch stehen Halbpension und ein Weihnachtsdinner am 24. Dezember auf dem Programm.

Zum Jahreswechsel ist eine Silvesterveranstaltung unter dem Motto "Swingtime" mit Dessertbuffet am Dorfplatz geplant. Darüber hinaus können im Hoteldorf auch Weihnachtsfeiern für Gruppen und Unternehmen stattfinden.

Mit dem saisonalen Angebot ergänzt Schönleitn seine Unterkunfts- und Freizeitmöglichkeiten um ein Programm, das Weihnachtsveranstaltungen, regionale Traditionen, Wellness und Winteraktivitäten miteinander verbindet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nur mehr jeder dritte Wiener fährt Ski

Gmundner "Seeviertel" entsteht ab 2027 am Seebahnhof-Areal

Erntedank im Landhauskeller

Gnabry-Zukunft bei Bayern ist entschieden

Meister-Ansage! Arsenal putzt Tottenham im Derby mit 4:1 weg

Mit 200 km/h: Raser auf A1 bei Linz Führerschein und Auto abgenommen

Ratten-Alarm: Nager machen Margareten unsicher

Polizist am Praterstern in die Hand gebissen

Grabner scort gegen Kings

Wetter-Sturz: Jetzt kommt Schnee!