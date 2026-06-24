Schweizer Fußball-Star Alisha Lehmann hat Ja gesagt

Große Gefühle bei Alisha Lehmann! Die Schweizer Fußballerin hat auf Instagram ihre Verlobung mit Montel McKenzie öffentlich gemacht und zeigt die romantischen Bilder vom Strand-Antrag.

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Die 27-Jährige postete mehrere Fotos, auf denen zu sehen ist, wie ihr Freund Montel McKenzie am Strand vor ihr auf die Knie geht. Zu den Aufnahmen schrieb Lehmann lediglich die Worte "Forever & Always", untermalt mit einem Herz-Emoji. Für das Paar ist es der nächste große Schritt in ihrer Beziehung, die erst seit wenigen Monaten offiziell bekannt ist. Anfang des Jahres hatten die beiden ihre Liebe öffentlich gemacht, als McKenzie zum Geburtstag der Schweizerin erste gemeinsame Bilder teilte.

Bekannt aus dem Reality-TV

Der 28-jährige McKenzie ist in England nicht nur als Fußballer bekannt, sondern erlangte auch durch seine Teilnahme an der britischen Dating-Show "Love Island" eine größere Bekanntheit. Parallel zu seiner TV-Präsenz verfolgt er weiterhin seine Karriere auf dem Fußballplatz. Aktuell steht der Rechtsverteidiger beim englischen Klub Folkestone Invicta in der siebten Liga unter Vertrag. Zudem läuft er in der Baller League UK auf, wo sich die Wege des Paares im vergangenen Jahr auch kreuzten, da Lehmann dort zu den Teamverantwortlichen gehört.

Sportlich läuft es schwierig

© Instagram / Alishalehmann7

Im vergangenen Winter kehrte Lehmann nach nur wenigen Monaten beim italienischen Verein Como nach England zurück und schloss sich Leicester City an. Sportlich verlief die jüngste Zeit für sie allerdings weniger erfreulich, da die Offensivspielerin für die letzten Länderspiele der Schweizer Nationalmannschaft nicht nominiert wurde. Abseits des Platzes läuft es dafür umso besser: Mit der Verlobung haben sie und McKenzie ihre Beziehung nun auf die nächste Stufe gehoben.