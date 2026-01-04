Ob Roman oder Krimi - wir haben eine ganz besondere Mischung für Sie vorbereitet.

Neues Jahr, neue Bücher! Was gibt es Schöneres, als sich auf viele hundert Leseseiten zu freuen? Wir sind jedenfalls schon ganz aufgeregt, denn 2026 ist noch ganz jung, hat aber einiges zu bieten – Romane von Bestsellerautorinnen, ein weiterer Steirer-Krimi oder ein Debüt finden sich heute bei unseren Buchtipps .

Slimani mit Trilogie-Ende

Roman. Die vielfach ausgezeichnete französisch-marokkanische Schriftstellerin Leila Slimani beendet mit dem Roman Trag das Feuer weiter ihre autobiografisch gefärbte Trilogie, die sich über drei Generationen spannt. Das Finale zieht sich von den 1980er-Jahren bis heute und dreht sich um die erfolgreiche Schriftstellerin Mia, die plötzlich unter Brain Fog leidet, Wörter vergessen hat. Sie begibt sich, auf ärztlichen Rat hin, in das Land ihrer Kindheit, nach Marokko. Ab 14.1. im Handel.

Einsamkeit als Verbindung

Bestseller. Die US-Schriftstellerin Liz Moore hat 2025 mit dem brillanten Krimi-Roman Der Gott des Waldes einen internationalen Hit gelandet.

Ab dem 30.1. ist ihr neuer Wurf zu haben. In Der andere Arthur geht es um einen Literaturprofessor, der sein Haus schon lange nicht mehr verlassen hat. Nur wenige Kilometer entfernt lebt der siebzehnjährige Kel, der um seine kranke Mutter, wie um seinen Schulabschluss, der ihm ein besseres Leben bescheren soll, bangt. So unterschiedlich die beiden sind, verbindet sie doch eines: Einsamkeit!

Ermittlungen erstmals in Graz

Fall. Krimiautorin Claudia Rossbacher ist mit einem neuen Teil ihrer äußerst erfolgreichen, auch als Verfilmung beliebten Reihe zurück. In Steirerzwist spielt die Handlung erstmals in Graz. Kaum ist Sandra Mohr aus dem Urlaub zurück, wird in Graz eine tote Joggerin mit durchtrennter Kehle aus der Mur geborgen. Am Einsatzort stellt die LKA-Ermittlerin fest, dass sie die ermordete Hoteldirektorin flüchtig kannte. Kurz darauf wird unter einer nahen Brücke die Leiche eines Obdachlosen mit ähnlichen Verletzungen gefunden. Ab dem 9.1.

Debütroman der „Groschenphilosophin“

Anders. Autorin Bianca Jankovska ist in den sozialen Netzwerken als Groschenphilosophin bekannt. Sie ist eine wichtige wie interessante (feministische) Stimme. Mit Fuckgirl erscheint am 5.3. ihr Debütroman, der sich um eine radikale Künstlerin dreht.