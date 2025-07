Dieser Roman hat viel Zuspruch bekommen. Jetzt ist er auf deutsch erschienen.

Voilà, hier haben wir für Sie einen echten Megaseller, der seit seinem Erscheinen 2024 im englischen Original schon mehr als eine Million Mal verkauft wurde. Kein Wunder, steht doch Der Gott des Waldes auch auf Barack Obamas Leseliste und gewann letztes Jahr den Jimmy Fallon Summer Book Club. Und Spannungsmeister Stephen King sagt über den Thrillerroman, dass man ihn „anfangs nur schwer aus der Hand legen kann. Ab Seite 200 ist es unmöglich.“

Verschwundene Kinder

Der Schauplatz ist ein Sommercamp in den Adirondack Mountains (Bundesstaat NY) in den 1960er und 70er Jahren. In einem Sommer verschwindet Barbara van Laar, die 13 Jahre alte Tochter der gut betuchten Campbesitzer. Bereits einige Jahre zuvor verschwand ihr Bruder Bear ebenso.

Hype

Uns hat nun interessiert, ob das Buch auch für uns dem Hype standhalten kann. Ja! Warum? Liz Moore entfaltet bedächtig eine Geschichte, deren Handlungsstränge sich später zusammenziehen. Bereits zu Beginn wird die bedrückende Grundstimmung spürbar. Barbaras Verschwinden steht im Zentrum der Geschichte und doch geht es um so viel mehr. Machtgefälle, dunkle Geheimnisse umgeben die Personen. Thrill bis zum Ende.