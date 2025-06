Lesestoff für den Sommerstart

Bald starten die Sommerferien und damit für viele die schönste (Lese-)Zeit des Jahres.

Da Sie, geneigte Lesende, bereits wissen, dass kein Buch auch keine Lösung ist, haben wir gleich vier sehr unterschiedliche Buchvorschläge für den Start in die Sommerferien für Sie.

Wir sind uns im Klaren, dass viele Eltern mit der ewigen Balance zwischen Kinderbetreuung und Arbeiten gehen (müssen) gut beschäftigt sind, doch freie Tage sind bestimmt in Sicht. Und somit auch Zeit, um zu lesen (vergessen Sie andere Hobbys, denn in Büchern finden sich alle echten und erdachten Lebenswelten).

Historisch: „Franz Joseph & Elisabeth“

Royales Paar. Für Monarchist:innen und alle, die bei den Sisi-Verfilmungen in Verzückung geraten und sich mehr Royal-Glamour statt Demokratie wünschen, stellt „Franz Joseph & Elisabeth“ die ideale Lektüre dar. Wie war das mit den beiden noch mal? War er ein durchtriebener Fremdgeher und sie die leidende Betrogene? All das und erstaunlich mehr erklären dieses Buch von Georg Markus und Brigitte Hamann, das in deutscher und englischer Sprache verfasst ist.

Krimi: „Madame le Commissaire“

Provence. Krimifans, aufgepasst! Band 12 der erfolgreichen Reihe „Madame le Commissaire“ von Pierre Martin dreht sich - der Untertitel verrät es - um eine gefährliche Begierde. Dieses Mal muss Ermittlerin Isabelle Bonnet höchst privat ermitteln, denn ihre beste Freundin Clodine wurde nackt und mit Erinnerungslücken aufgefunden. Bald mischt sich dieser mit einem anderen, tödlichen Fall.

Gerechtigkeit: „Unschuldig“

Nervenkitzel. Dass Justiz-Thriller-König John Grisham auch Sachbücher schreiben kann, beweist er einmal mehr in diesem packenden Buch: „Unschuldig“ behandelt zehn „True Crime“-Geschichten, also Fälle, in denen eine unschuldige Person inhaftiert wurde. So packend und nervenkitzelnd ist das echte Leben! Grisham hat dieses Buch zusammen mit Jim McCloskey, dem Gründer einer Non-Profit-Organisation, die sich seit vielen Jahren für Unschuldige einsetzt, verfasst.

Dramatisch: „Alles, was du wolltest“

Unkonventionell. Dieser Roman dreht sich um die toxische Beziehung zwischen Alex und Viktoria. Die beiden Frauen leben im Ungleichgewicht, die eine hat und schafft an, die andere lässt es sich gefallen. Bis Alex eine Entscheidung treffen muss, die genauso unkonventionell wie der Roman ist. Eine Entdeckung!