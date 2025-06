Autor Thomas Brezina und Verlegerin Tanja Raich im Buch-Talk über Diversität.

Thalia Österreich lud einige ausgewählte Medienvertreter:innen zum Pressetalk in die Filiale Mariahilferstraße ein. Das Thema lautete "Vielfalt - und wie der Buchhandel" Diversität lebt. Mit dabei waren neben dem Team der Buchhandelskette auch Leykam-Verlegerin Tanja Raich und Bestsellerautor Thomas Brezina.

Letzterer hat mit "Liebe ist niemals normal" jüngst seinen ersten queeren Roman ( wir haben auf unseren Buchseiten berichte t) vorgelegt, in dem sich alles um Julian und dessen Suche nach der Liebe dreht. Er ist homosexuell, wohnt aber in einer WG, wo viele Liebesformen gelebt werden. Brezina bekam für diesen Roman, der durch seinen humorvollen Ton auch ernstere Themen, wie Homophobie mit Leichtigkeit ansprechen kann, viel Zuspruch von seinen Fans.

"Homophobe Stimmung stärker geworden"

Für ein vor wenigen Wochen gepostetes Video, das Brezina mit seinem Mann Ivo zeigt, gab es allerdings Hasskommentare. Der Autor stellt fest: "In den letzten ein, zwei Jahren bekomme ich vermehrt Zuschriften von jungen Leuten, dass die homophobe Stimmung stärker geworden ist, dass (verbale) Angriffe schlimmer werden und auch die Stimmung in Familien." Seine Familie sei in Hinsicht auf seine Homosexualität immer: "offen, freundlich und verständnisvoll gewesen."

Wunsch, dass Outing nicht mehr sein muss

Brezina wünscht sich ein Selbstverständnis von sexuellen Orientierungen, denn das Wichtigste im Leben sei: "man selbst zu sein." Den Begriff "schwul" verwende er nicht gerne, denn der stehe für ihn immer noch für etwas Schlechtes. Der Bestsellerautor würde sich etwas wünschen: "Selbstverständlich muss es sein, ich war nie abnormal, denn wir alle sind normal." Als Resultat würde er sich wünschen, dass sich kein "Mensch mehr outen muss".

Knickerbockerbande wurde als Flop gesehen

Diversität und unterschiedliche Rollenbilder sind in Brezinas Werken seit Anfang an zu finden: So gab es bei seiner Kinderbuch-Hitreihe "Die Knickerbockerbande" mit Lilo ein Mädchen als Anführerin. Brezina plaudert aus dem Nähkästchen: "Da haben mir alle Verleger gesagt, der Flop ist vorprogrammiert!" Doch für ihn war das nie eine Frage, er erschafft seine Erzählwelten immer schon mit viel Bauchgefühl.