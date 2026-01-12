Matthias Schweighöfer: Heimliche Hochzeit mit seiner Ruby O. Fee

Mit einem schlichten Satz und einem Foto machen Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee ihr Eheglück öffentlich. Das Schauspieler-Paar hat geheiratet – ganz ohne große Ankündigung.

"We did it" schreiben Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee zu einem gemeinsamen Instagram-Post. Dazu zeigen sie ihre Trauringe und posieren in Weiß, von hinten fotografiert. Beide fassen sich dabei gegenseitig an den Po. Ruby trägt ein Minikleid mit Schleier, Schweighöfer Jeans. Festgehalten wurde der Moment von Fotografin Lina Tesch.

Weitere Details zur Trauung gibt das Paar nicht preis. Bekannt ist nur, dass Schweighöfer und Ruby O. Fee seit 2019 ein Paar sind und nun heimlich geheiratet haben. Hinweise auf den Ort der Hochzeit kamen erst durch einen Zufall ans Licht.

Zufällige Zeugin

Die brasilianische Moderatorin Lívia Regina Sórgia de Andrade berichtete von einer Promi-Hochzeit in einem Hippie-Dorf im Bundesstaat Bahia. Gegenüber der Website "globo" erzählte sie: "An dem Tag, als ich beschloss, in die Kirche zu gehen, um zu beten, wurde ich aus der Kirche geworfen. (...) Weil eine Hochzeit stattfinden sollte, aber es war nicht irgendeine Hochzeit." Ihr Begleiter habe den Bräutigam erkannt: "Dieser Mann ist berühmt. Lass uns gehen, lass den Mann in Ruhe heiraten."

Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei ihrer Hochzeit © Instagram

Später stellte sich heraus, dass es sich um Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee handelte. Das Dorf in Bahia gilt als Herzensort der Schauspielerin. Ruby wuchs zeitweise in Brasilien auf und wurde dort eingeschult. In Interviews sprach sie mehrfach darüber, wie prägend diese Zeit für sie war.

Gemeinsamer Weg

© Getty Images

Kennengelernt hatten sich Schweighöfer und Ruby O. Fee bei den Dreharbeiten zu "Bibi & Tina – Voll verhext!". Aus dem ersten Kennenlernen entwickelte sich eine Beziehung, die sie zunächst privat hielten. Heute zeigen sie sich regelmäßig gemeinsam bei Veranstaltungen und in sozialen Medien.