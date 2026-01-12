Unter EINER Bedingung: Meghan plant Rückkehr nach Großbritannien mit Harry

Herzogin Meghan hat Großbritannien seit Jahren gemieden. Nun denkt sie offenbar darüber nach, Prinz Harry im Sommer nach Birmingham zu begleiten – allerdings nur unter klaren Bedingungen.

Für den Sommer erwägt Herzogin Meghan erstmals seit mehreren Jahren wieder eine Reise nach Großbritannien. Laut der Zeitung "The Sun" könnte sie Prinz Harry zu einem Countdown-Event für die Invictus Games 2027 in Birmingham begleiten. Die Spiele wurden von Harry ins Leben gerufen und richten sich an verwundete Soldaten.

© Getty Images

Eine Reise steht jedoch unter einem klaren Vorbehalt: Meghan und Harry müssten wieder Anspruch auf bewaffneten Polizeischutz erhalten. Diesen verlor der Prinz, als er 2020 seine Rolle als arbeitendes Mitglied der königlichen Familie aufgab und nach Kalifornien zog. Ein Versuch, den Schutz gerichtlich zurückzuerlangen, scheiterte im Mai.

Neue Risikobewertung

© Getty Images

Im Dezember wurde bekannt, dass das britische Innenministerium auf Wunsch Harrys eine neue Sicherheitsbewertung vornehmen lässt. Das zuständige Royal and VIP Executive Committee könnte über eine erneute Gewährung des Schutzes entscheiden. Eine Entscheidung wird noch in diesem Monat erwartet. Eine anonyme Quelle betonte gegenüber "The Sun", Sicherheit sei bei einem möglichen Besuch Meghans "immer der entscheidende Faktor".

Prinz Harry mit Meghan, Archie und Lilibet © ALEXI LUBOMIRSKI

Ob Archie und Lilibet ihre Eltern begleiten würden, ist unklar. Die Kinder waren zuletzt im Juni 2022 im Vereinigten Königreich, als sie an den Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. teilnahmen. Das liegt mittlerweile mehr als dreieinhalb Jahre zurück.

Spekulationen zurückgewiesen

Ein Insider erklärte gegenüber der "Sunday Times", Meghan würde durchaus nach Großbritannien zurückkehren. "Ich denke, sie würde mit ihm zurückkommen, auch mit den Kindern", so die Quelle und betonte, dass die Familie gemeinsame Auftritte schätze, besonders bei philanthropischen Aktivitäten.

© Getty Images

Unabhängig von Meghans Überlegungen wird Prinz Harry bereits in diesem Monat in Großbritannien erwartet. Anlass ist die nächste Runde seines Rechtsstreits gegen Associated Newspapers. Ein Treffen mit König Charles III. ist laut britischen Medien nicht geplant, da sich der Monarch zu diesem Zeitpunkt in Schottland aufhalten wird.