Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Harry Meghan Invictus Games
© Getty

Royale Überraschung

Unter EINER Bedingung: Meghan plant Rückkehr nach Großbritannien mit Harry

12.01.26, 17:28
Teilen

Herzogin Meghan hat Großbritannien seit Jahren gemieden. Nun denkt sie offenbar darüber nach, Prinz Harry im Sommer nach Birmingham zu begleiten – allerdings nur unter klaren Bedingungen. 

Für den Sommer erwägt Herzogin Meghan erstmals seit mehreren Jahren wieder eine Reise nach Großbritannien. Laut der Zeitung "The Sun" könnte sie Prinz Harry zu einem Countdown-Event für die Invictus Games 2027 in Birmingham begleiten. Die Spiele wurden von Harry ins Leben gerufen und richten sich an verwundete Soldaten.

Maghan Harry Invictus Games
© Getty Images

Eine Reise steht jedoch unter einem klaren Vorbehalt: Meghan und Harry müssten wieder Anspruch auf bewaffneten Polizeischutz erhalten. Diesen verlor der Prinz, als er 2020 seine Rolle als arbeitendes Mitglied der königlichen Familie aufgab und nach Kalifornien zog. Ein Versuch, den Schutz gerichtlich zurückzuerlangen, scheiterte im Mai.

Neue Risikobewertung

Maghan Harry Invictus Games
© Getty Images

Im Dezember wurde bekannt, dass das britische Innenministerium auf Wunsch Harrys eine neue Sicherheitsbewertung vornehmen lässt. Das zuständige Royal and VIP Executive Committee könnte über eine erneute Gewährung des Schutzes entscheiden. Eine Entscheidung wird noch in diesem Monat erwartet. Eine anonyme Quelle betonte gegenüber "The Sun", Sicherheit sei bei einem möglichen Besuch Meghans "immer der entscheidende Faktor".

Prinz Harry mit Meghan, Archie und Lilibet

Prinz Harry mit Meghan, Archie und Lilibet

© ALEXI LUBOMIRSKI

Ob Archie und Lilibet ihre Eltern begleiten würden, ist unklar. Die Kinder waren zuletzt im Juni 2022 im Vereinigten Königreich, als sie an den Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. teilnahmen. Das liegt mittlerweile mehr als dreieinhalb Jahre zurück.

Spekulationen zurückgewiesen

Ein Insider erklärte gegenüber der "Sunday Times", Meghan würde durchaus nach Großbritannien zurückkehren. "Ich denke, sie würde mit ihm zurückkommen, auch mit den Kindern", so die Quelle und betonte, dass die Familie gemeinsame Auftritte schätze, besonders bei philanthropischen Aktivitäten.

Prinz Harry, König Charles
© Getty Images

Unabhängig von Meghans Überlegungen wird Prinz Harry bereits in diesem Monat in Großbritannien erwartet. Anlass ist die nächste Runde seines Rechtsstreits gegen Associated Newspapers. Ein Treffen mit König Charles III. ist laut britischen Medien nicht geplant, da sich der Monarch zu diesem Zeitpunkt in Schottland aufhalten wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden