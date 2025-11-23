Alles zu oe24VIP
Dorothee Elmiger
Die Holländerinnen

Dorothee Elmiger: Dreifach ausgezeichnete "Holländerinnen"

23.11.25, 05:58
Die Autorin erreicht damit außergewöhnliches Triple.

Autorin Dorothee Elmiger hat mit ihrem Roman Die Holländerinnen jüngst gleich drei bedeutende Ehrungen bekommen.

Sinnlicher und beweglicher Text

Triple. Vor einer Woche ging der 18. Schweizer Buchpreis an sie für ihr  Werk . Es ist bereits die dritte Auszeichnung, die Dorothee Elmiger für den Roman erhält. Ausgerechnet an ihrem 40. Geburtstag am 13. Oktober wurde sie mit dem Deutschen Buchpreis geehrt und Ende Oktober folgte der Bayerische Buchpreis. Elmiger ist damit die Erste, die dieses Triple erreicht. Die Holländerinnen sei ein „sinnlicher und beweglicher Text, der uns in einen Leserausch versetzt“, kommentierte die Jury des Schweizer Buchpreises am vergangenen Sonntag im Theater Basel ihren Entscheid.

Innenschau

„In ihrem konsequent komponierten Roman umkreist Dorothee Elmiger Gewalt in unterschiedlichen Formen und macht Desorientierung körperlich erfahrbar – ein Gefühl, das für unsere Gegenwart steht.“ Theaterstück. Der Roman dreht sich um eine namenlose Schriftstellerin, die von einem berühmten Theatermacher für sein neuestes Stück engagiert wird. Es ist in den Tropen angesiedelt, ein Fall soll rekonstruiert werden. Bald bricht sie auf, dringt tiefer und tiefer in den Urwald ein und das macht auch sehr viel mit ihrem Inneren.

