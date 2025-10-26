Katharina von der Leyen hat die Biografie des Schauspielers verfasst.

Die deutsche Journalistin und Autorin Katharina von der Leyen hat sich einer Aufgabe angenommen, an der zuvor einige gescheitert sind. Sie hat die im Sommer erschienene und viel beachtete Biografie von Schauspieler Philipp Hochmair verfasst und ist der Antwort auf die Frage „Hochmair, wo bist du?“ so nah wie kaum sonst jemand gekommen.

Monothematisch

Für die Recherche ist sie tief in das Leben des Künstlers eingetaucht, das ungewöhnlich und intensiv ist, von manischen Arbeitsphasen geprägt, denn in der Essenz ist es das Einzige, was Hochmair immer macht, machen will. In einer Rolle sein, sich auf eine vorbereiten. „Künstler wie er, die sind monothematisch, die können gar nicht anders,“ sagt von der Leyen im Gespräch, und das ist ein guter Ausdruck dafür, wie man sich die Welt eines Ausnahmeschauspielers vorstellen kann.

Bestimmtes Bild von Hochmair

Denn eine Rolle zu spielen, das ist etwas, das die Fans, das Publikum von ihm haben wollen. Ob nun als exaltierter Jedermann am ehrwürdigen Domplatz in der prallen Sonne oder danach beim Spaziergang durch die Salzburger Altstadt – die Fans gieren immer nach demselben Hochmair , jenem, der das Bild bestätigt, das sie von ihm haben. Das zeigt sich übrigens auch an einer kleinen feinen Gruppe weiblicher Fans, die ihm zu allen Auftritten, ob Schauspiel, Lesung oder Signierstunde, nachreisen. Es sind keine Groupies, wollen eine beständige Verbindung statt schneller Körperlichkeit.

Von der Leyen und Hochmair hätten sich zwar gezankt bei der Arbeit am Buch, doch: "Da war ein großes Vertrauen von Anfang an“, erzählt von der Leyen im Gespräch mit oe24. Wir haben sie Ende September in Wien zu einem Gespräch getroffen. Um der Frage nachzugehen: Wer ist die Frau, die hinter (der Biografie von) Hochmair steht? Eine akribische Denkerin, eine interessierte Beobachterin die interessant erzählt und zwar nicht nur von Hochmair. Sondern auch über ihre Jahre in Amerika, das Schreiben und die Liebe zu Tieren, die sie schon lange begleitet.

Starkes Buch über Krankheit

Auch Rockstar-Geschichten hat von der Leyen auf Lager und doch ist das Interessanteste an ihr... ihre eigene Geschichte. "Es steht ja alles da drinnen", sagt von der Leyen als wir mehr über sie erfahren wollen und deutet auf ihr Buch "Weiter!". Darin erzählt sie von dem seltenen Hirntumor, der bei ihr vor wenigen Jahren diagnostiziert wurde. Der hatte es unmöglich gemacht, eine E-Mail zu schreiben und klar zu denken. Von der Leyen schreibt schonungslos über ihre Krankheit und wie sie sie er- und überlebt hat.

Berührende Melange

"Weiter!" ist ein tiefschürfendes Buch, das uns Leser:innen viel mitgibt: Dinge anzunehmen und das Leben in jedem Augenblick zu schätzen. Das Buch ist zwischendurch auch schreiend komisch, bitterernst oder traurig. Wie das Leben eben immer weitergeht.