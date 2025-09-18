Schauspieler stellt mit Autorin Katharina von der Leyen am Freitag sein Buch vor.

Kommenden Freitag (19.9., ab 19:30) wird Kulturpunk Philipp Hochmair seine vor wenigen Wochen erschienene Biographie "Hochmair, wo bist du?" mit Katharina von der Leyen, die das Werk verfasst hat und Hochmair im Zuge dessen geduldig zugehört hat, vorstellen. Nicht irgendwo, sondern im seit Wochen ausverkauften Volkstheater, also vor rund 1000 Leuten.

Bekennender Legastheniker

Hochmair und lesen - wie soll das gehen? Denn wer das Buch aufmerksam gelesen hat (und das zahlt sich neben den Infos auch wegen des schmucken, unmittelbaren Schreibstils von der Leyens sehr aus), weiß: Hochmair ist bekennender Legastheniker und somit ist starres Ab- oder Vorlesen nichts für ihn außer eine große Qual.

Konfettitorte

Was wird also auf der Bühne passieren? Aus dem Umfeld Hochmairs ist zu hören, dass er sicher nicht alleine mit von der Leyen auf der Bühne sein wird, sondern ein Special Guest dazustoßen soll. Die Mission ist: Das zünden einer "Konfettitorte", damit dem Publikum die "Ohren schrillen". Bei einer Buchpräsentation im Franziskusschlössl vor kurzem, trat Hochmair als Pumukl-ähnlicher Schlossgeist mit Erschöpfungssyndrom auf. In diesem Sinne: Volkstheater, schnall dich an!