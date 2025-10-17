Ein Jahr Verspätung: Gänserndorf bekommt IT-Kolleg

Die Nachricht für ein IT-Kolleg in Gänserndorf ist wahrlich nicht neu, bereits im Jahr 2022 wurde sie verkündet. Im September 2025 sollte dieses eröffnen, was aber nie zustande kam. Im nächsten Jahr soll es aber nun soweit sein.

Der Zeitplan war bereits von Beginn an eng bemessen, schlussendlich konnte er auch nicht eingehalten werden. "Wir starten ein Jahr verspätet. Aber wir haben jetzt Leute gefunden, die die Anforderungen an eine neue, praxisorientierte Schule mit Leben füllen werden", erklärt der zukünftige Direktor Christoph Jank.

Vor allem der oft erwähnte Fachkraftmangel, auch bei Lehrern, war der Grund. Das "Digital Competence Center" (DCC) ist nun so gut wie fertig, Infrastruktur, Homepage und Ankündigung sind fertig. "Alles, was wir jetzt noch brauchen, sind Schüler."

Wirtschafts-Partner mit dabei

Das IT-Kolleg wird möglichen Schülerinnen und Schülern aktuell präsentiert. Dieses Kolleg wird in der BHAK-BHAS Gänserndorf seinen Sitz haben, wo Jank bislang auch Direktor ist.

Mit ins Boot geholt hat er zudem Markus Aulenbach, Gründer der nextstep IT GmbH und als IT-Berufsgruppensprecher und FH-Dozent Experte für IT-Service und IT-Security. Jank dazu: "Ich will nicht am Bedarf vorbei ausbilden", denn es sei wichtig, "dass wir bei der Ausbildung auf die Wirtschaft hören".

Abschluss als "Ingenieur"

Start ist nun also der September 2026, die angebotene Ausbildung kann auch berufsbegleitend absolviert werden, da sie primär als Abendschule (17:30 Uhr bis 22:00 Uhr) konzipiert wurde. Das Programm umfasst Systemtechnik, Cyber-Security, Software-Entwicklung, Cloud- und Networking, Datenanalyse und natürlich auch KI - das alles in sechs Semestern.

Voraussetzung ist ein Abschluss in einer AHS, BHS oder eine Berufsreifeprüfung. Am Ende findet eine Diplomprüfung auf HTL-Niveau statt. Wer im Anschluss daran drei Jahre Berufspraxis vorweisen kann, der bekommt den Titel "Ingenieur".