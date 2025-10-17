Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
"Puffmutter"-Sager: SPÖ-Politiker zurück im Amt
© SPÖ Krems

Über Mikl-Leitner

"Puffmutter"-Sager: SPÖ-Politiker zurück im Amt

17.10.25, 10:37
Teilen

Im Jahr 2022 musste Klaus Bergmaier (SPÖ) als Gemeinderat in Krems zurücktreten, nachdem er Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) als "Puffmutter der Hure der Reichen" bezeichnete. Nun ist er zurück in genau diesem Amt.

Es war ein Facebook-Posting vom damaligen Kremser Gemeinderat Klaus Bergmaier, als Reaktion auf publik gewordene SMS-Nachrichten von Mikl-Leitner, in der sie "Rote sind Gsindl" an Parteikollegen geschrieben hatte. Bergmaier postete daraufhin: "Mi-Lei ist in Niederösterreich die Puffmutter der Huren der Reichen." - oe24 berichtete.

Diese Aussage ging vielen zu weit, der SPÖ-Politiker entschuldigte sich, bezeichnete es als "unentschuldbare und indiskutable Wortwahl" und trat von seinem Amt zurück.

Nun trat SPÖ-Stadtparteivorsitzender Michael Fertl zurück, seinen freigewordenen Platz im Gemeinderat übernahm nun Bergmaier. In der Aussendung der SPÖ dazu lässt Krems-Klubobmann Helmut Mayer den damaligen Skandal schlichtweg unerwähnt.

"Nicht mit der Funktion vereinbar"

Wenig überraschend gab es umgehend Kritk vonseiten der ÖVP. Die Rückkehr verheiße "wenig Gutes" und "ein derartig widerwärtiger Kommentar ist mit der Funktion eines Gemeinderates nicht vereinbar", so Kremser ÖVP-Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier.

Obfrau der ÖVP-Frauen, Silke Dammerer, gibt sich ebenfalls schockiert: "Es ist für mich wirklich unverständlich, dass jemand, der sich mit einem derart frauenverachtenden Kommentar über unsere Landeshauptfrau geäußert hat, für die SPÖ - die sonst immer betont die Frauen in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken zu wollen - wieder in den Gemeinderat einzieht."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden