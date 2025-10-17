"Puffmutter"-Sager: SPÖ-Politiker zurück im Amt

Im Jahr 2022 musste Klaus Bergmaier (SPÖ) als Gemeinderat in Krems zurücktreten, nachdem er Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) als "Puffmutter der Hure der Reichen" bezeichnete. Nun ist er zurück in genau diesem Amt.

Es war ein Facebook-Posting vom damaligen Kremser Gemeinderat Klaus Bergmaier, als Reaktion auf publik gewordene SMS-Nachrichten von Mikl-Leitner, in der sie "Rote sind Gsindl" an Parteikollegen geschrieben hatte. Bergmaier postete daraufhin: "Mi-Lei ist in Niederösterreich die Puffmutter der Huren der Reichen." - oe24 berichtete.

Diese Aussage ging vielen zu weit, der SPÖ-Politiker entschuldigte sich, bezeichnete es als "unentschuldbare und indiskutable Wortwahl" und trat von seinem Amt zurück.

Nun trat SPÖ-Stadtparteivorsitzender Michael Fertl zurück, seinen freigewordenen Platz im Gemeinderat übernahm nun Bergmaier. In der Aussendung der SPÖ dazu lässt Krems-Klubobmann Helmut Mayer den damaligen Skandal schlichtweg unerwähnt.

"Nicht mit der Funktion vereinbar"

Wenig überraschend gab es umgehend Kritk vonseiten der ÖVP. Die Rückkehr verheiße "wenig Gutes" und "ein derartig widerwärtiger Kommentar ist mit der Funktion eines Gemeinderates nicht vereinbar", so Kremser ÖVP-Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier.

Obfrau der ÖVP-Frauen, Silke Dammerer, gibt sich ebenfalls schockiert: "Es ist für mich wirklich unverständlich, dass jemand, der sich mit einem derart frauenverachtenden Kommentar über unsere Landeshauptfrau geäußert hat, für die SPÖ - die sonst immer betont die Frauen in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken zu wollen - wieder in den Gemeinderat einzieht."