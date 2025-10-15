Wissenschaftspreise 2025 des Landes NÖ verliehen

Im Zuge der NÖ-Forschungswochen, die von Mitte September bis Mitte Oktober abgehalten werden, fand am Campus Krems die Preisverleihung der Wissenschaftspreise des Landes Niederösterreich mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (beide ÖVP) statt.

Wissenschaft und Forschung sind zentrale Themen der aktuellen Zeit, denn die Wissenschaft gibt Antworten auf die Herausforderungen von heute und die Fragen der Zukunft. "Wir alle sind uns bewusst, dass wir nur mit Wissenschaft und Forschung Antworten auf die Fragen der Zukunft geben können – in Bereichen von Gesundheit über Landwirtschaft, künstliche Intelligenz bis hin zum Weltraum“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Gerade Vertrauen in die Wissenschaft könne Orientierung geben, „in einer Zeit, in der die Welt im Umbruch ist“. Umso wichtiger sei es, Forschung transparent und verständlich zu machen: „Wissenschaft darf nicht im Elfenbeinturm stattfinden, sondern muss begreifbar werden, nur so können wir Skepsis begegnen und Vertrauen stärken“, so Mikl-Leitner.

© NLK Pfeiffer

Im Zuge der Veranstaltung wurden die Würdigungspreise, die Anerkennungspreise, die Wissenschaft Zukunft Preise sowie der Preis für Innovative Hochschullehre verliehen. Preisträger in der Kategorie „Wissenschaft Zukunft Preis 2025“ sind Nora Fasching, Magdalena Hohlrieder, Leo Plankensteiner, Petra Lukeneder und Djordje Slijepcevic. Den „Preis für Innovative Hochschullehre 2025 der Abteilung Wissenschaft und Forschung“ erhielt Thomas Delissen von der FH St. Pölten. Die Anerkennungspreise 2025 konnten Klaus Haslinger, René Ployer, Sandra Siegert und Benedikt Warth entgegennehmen. Julia Mascherbauer und Gerald Steiner wurden mit den Würdigungspreisen 2025 ausgezeichnet.