Kremser Fechter holen Staatsmeistertitel

Das Kremser Fechtteam sorgte bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften in Wels für einen historischen Erfolg: Erstes Team-Gold für die Fechtunion Volksbank Krems und Silber für Martin Kain im Einzelbewerb. Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ) gratulierte dem Team im Rathaus.

Die starken Leistungen der Kremser im Florettfechten krönten ein erfolgreiches Turnierwochenende. Unter der Leitung von Cheftrainer Josef Poscharnig setzte sich das Team mit Johannes Poscharnig, Martin Kain, Mario Langer und Maximilian Raimitz, souverän durch und schrieb Vereinsgeschichte als Österreichische Staatsmeister im Florettfechten 2025. Bürgermeister Peter Molnar meint: "Dieser historische Erfolg ist ein großartiger Beweis für das Engagement und den Teamgeist der Kremser Fechtunion. Der erste Staatsmeistertitel ist nicht nur ein Meilenstein für die Fechtunion Volksbank Krems, sondern ein Moment, auf den die gesamte Stadt stolz sein darf.“

Erster Mannschaftstitel für die Fechtunion Volksbank Krems

Im Rahmen eines Empfangs im Rathaus überreichten der Stadtchef und Sportstadträtin Bernadette Laister den exzellenten Sportlern Ehrenurkunden der Stadt Krems. "Die Erfolge unserer Sportlerinnen und Sportler zeigen eindrucksvoll, wie viel Leidenschaft, Einsatz und Disziplin in den Kremser Vereinen steckt. Der Staatsmeistertitel ist ein außergewöhnlicher Erfolg, der viele junge Menschen motivieren kann, selbst aktiv zu werden“, ergänzte Stadträtin Bernadette Laister.