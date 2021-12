Andreescu sagte Teilnahme an Australian Open ab

Die ehemalige US-Open-Siegerin Bianca Andreescu fühlt sich nach ihrer Corona-Infektion und der mehrwöchigen Quarantäne geschwächt und legt eine Pause ein.

Die ehemalige US-Open-Siegerin Bianca Andreescu legt bis nach den Australian Open im Jänner eine Pause ein. Das teilte die 21-jährige Kanadierin am Montag auf Twitter mit. Nach einer Corona-Infektion sei sie von "mehreren Wochen in Isolationsquarantäne" psychisch und körperlich geschwächt. Auch der mehrwöchige Aufenthalt ihrer Großmutter auf der Intensivstation eines Krankenhauses wegen des Coronavirus habe sie "wirklich hart getroffen."

"An vielen Tagen fühlte ich mich nicht wie ich selbst, besonders während ich trainierte oder Spiele bestritt. Ich hatte das Gefühl, die ganze Welt auf meinen Schultern zu tragen", so Andreescu. "Ich konnte mich nicht von allem lösen, was außerhalb des Platzes vor sich ging, spürte die kollektive Traurigkeit und das forderte seinen Tribut."