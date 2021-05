Stigger muss geschwächt aufgeben

Mountainbike-Ass Laura Stigger schied beim Weltcup in Nove Mesto mit körperlichen Problemen aus.

Die Tirolerin Laura Stigger hat im zweiten Mountainbike-Weltcup der Saison am Sonntag in Nove Mesto geschwächt aufgeben müssen. Damit vermochte die 20-Jährige ihren starken Auftakt als Achte in Albstadt in der Vorwoche nicht zu wiederholen. Im Short-Track von Nove Mesto war sie am Freitag noch Sechste geworden. Im Rennen über die Olympia-Distanz lief es für die Ötztalerin auf schlammiger Strecke hingegen von Beginn an nicht nach Wunsch.

Stigger fiel von guter Startposition aus schnell immer weiter zurück und gab schließlich nach körperlichen Problemen mit Schwindelanfällen in der vorletzten Runde auf. "Es hätte keinen Sinn mehr gehabt, weiter zu fahren. Es war einfach überhaupt nicht mein Tag. Das muss man abhaken und sich auf die nächsten Aufgaben vorbereiten", sagte Stigger. Nächste Weltcupstation ist Mitte Juni Leogang.

Gute Chancen auf Olympia-Ticket

Trotz der Nullnummer in Tschechien dürfte sie dank der in Albstadt geschafften Bestätigung ihrer beiden A-Limits aus der Vorsaison nach der nun beendeten Qualifikationsphase das österreichische Olympia-Ticket erhalten. Obwohl Mona Mitterwallner derzeit von Sieg zu Sieg fährt. Die heuer noch nicht in der Elite startberechtigte 19-Jährige gewann am Samstag auch den zweiten U23-Weltcupbewerb. Nach ihrem überlegenen Erfolg in Albstadt triumphierte die Juniorenweltmeisterin diesmal in einer Regen-Schlammschlacht zwei Sekunden vor der Dänin Caroline Bohe.

Aber auch den direkten Vergleich mit Stigger und auch den anderen Topfahrerinnen bräuchte sie in ihrer aktuellen Form nicht zu scheuen. Denn sogar ein stark besetztes Elitevorbereitungsrennen in der Schweiz hatte sie unlängst mit großem Vorsprung gewonnen, Stigger war da nicht am Start gewesen. Quasi als Trost für ihre wohl verpasste Mountainbike-Olympiaqualifikation könnte Mitterwallner in Tokio aber im Straßenrennen zum Einsatz kommen. Diesbezüglich ist noch keine Entscheidung über das ebenfalls einzige Frauen-Ticket durch den ÖRV gefallen. Jene im Mountainbike soll zu Wochenbeginn getroffen werden.

Der Elitesieg in Nove Mesto ging erneut mit großem Vorsprung an die 21-jährige Französin Loana Lecomte. Die Männer mit den österreichischen Olympia-Aspiranten um Max Foidl und Karl Markt sind am Nachmittag im Einsatz.