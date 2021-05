Unsere Mountainbike-Hoffnung bestätigt beim Weltcup in Nove Mesto ihre Topform.

Mountainbikerin Laura Stigger hat am Freitag im Aufgalopp der Weltcupbewerbe in Nove Mesto im Short-Track-Rennen den sechsten Platz belegt. Die Tirolerin hatte 28 Sekunden Rückstand auf die siegreiche US-Amerikanerin Haley Batten. Die Weltranglisten-Erste Pauline Ferrand-Prevot (FRA) musste nach einem Sturz ärztlich versorgt werden. Am Sonntag (11.20 Uhr) folgt das Weltcuprennen.