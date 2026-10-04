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Debüt: Heidi Klums Tochter Lou bezaubert Fashion Week

SR
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Lou Samuel und Mama Heidi Klum bei der BoF500 Gala in Paris
© Getty Images for The Business of
Heidi Klum hat ihre jüngste Tochter Lou Samuel zur Paris Fashion Week mitgenommen. Für die 16-jährige Tochter der Unternehmerin ist es der erste Besuch der Modewoche in der französischen Hauptstadt.
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Model Heidi Klum (53) besuchte gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter Lou Samuel (16) die Paris Fashion Week. Für die Tochter von Klum und Sänger Seal (63) stellte die Reise den ersten offiziellen Besuch einer Modewoche in der französischen Hauptstadt dar. Mutter und Tochter zeigten sich bei verschiedenen Veranstaltungen zusammen im Rampenlicht.

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Stylischer Auftritt bei der Gala

Bei der BoF-500-Gala bewies Lou Samuel ihren Mut zu auffälligen Outfits und erschien in einem weißen, eng anliegenden Minikleid mit asymmetrischer Form und Drapierungen. Ihre Mutter Heidi Klum wählte dazu einen deutlichen Farbkontrast und zeigte sich in einem signalroten Outfit mit markanter Silhouette. Auch bei anderen Events zog das Duo die Blicke auf sich.

Heidi Klum und Lou Sulola Samuel bei der Vivienne Westwood Show
Heidi Klum und Lou Sulola Samuel bei der Vivienne Westwood Show © Dave Benett/Getty Images
Lou Samuel und Mama Heidi Klum bei der BoF500 Gala in Paris
Lou Samuel und Mama Heidi Klum bei der BoF500 Gala in Paris © Getty Images for The Business of

Besuch hochkarätiger Fashion-Shows

Bereits vor der Gala besuchten die beiden die Show von Vivienne Westwood, bei der am Samstag die Frühjahr-/Sommerkollektion für 2027 vorgestellt wurde. Lou kombinierte dort ein rosa-braunes Minikleid aus Acid-Wash-Denim mit Plateau-Schuhen im Blumenstil, während Klum einen weißen Seidenblazer mit tiefem Ausschnitt trug.

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