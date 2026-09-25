Macron warnt vor neuem Putin-Knall

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält eine neue russische Mobilmachung für den Krieg in der Ukraine für "glaubwürdig".

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"Das heute glaubwürdige Szenario, das häufig geteilt wird, ist eines mit rund 300.000 Mann", sagte Macron am Donnerstagabend den französischen Sendern TF1 und France 2. Moskau sende ein Signal: "Wir sind bereit, noch größere Opfer zu bringen, um den gesamten Donbass einzunehmen", fügte der französische Staatschef hinzu.

Russland hatte zuletzt 2022 eine "Teilmobilmachung" von Reservisten angeordnet, nachdem die russische Armee in der Ukraine militärische Rückschläge erlitten hatte. Die damalige Anordnung bezog sich laut Kreml auf rund 300.000 von insgesamt rund 140 Millionen Russen. Sie führte dazu, dass zahlreiche Männer im wehrpflichtigen Alter Russland verließen.

Europa für Moskau "strategische Tiefe" der Ukraine

Macron erklärte außerdem, es sei möglich, dass Frankreich Ziel eines ähnlichen Sprengstoffanschlags wie am Flughafen von Leipzig Anfang August werden könnte. Frankreich habe bisher noch keine Angriffe dieser Art erlebt, "aber wenn Sie mir die Frage stellen: 'Kann das passieren?', ist meine Antwort 'ja'", sagte der französische Präsident. Moskau betrachte "Europa als die strategische Tiefe der Ukraine", fügte er an.

© EPA

Anfang August war in Leipzig eine mit Sprengstoff beladene Drohne in der Nähe von ukrainischen Frachtflugzeugen entdeckt worden. Der Flughafen ist Umschlagplatz für militärische Hilfslieferungen an die Ukraine. Die Bundesregierung macht Russland für den Anschlagsversuch verantwortlich.