Königin Silvia trägt in Salzburg den elegantesten Sommertrend 2026

Königin Silvia von Schweden sorgte diese Woche bei den Salzburger Festspielen nicht nur für royalen Glanz, sondern liefert auch einen der elegantesten Sommer-Looks. Ihr gemustertes Kleid erinnert an die ikonischen Pucci-Prints, die auch 2026 wieder zu den großen Fashion-Favoriten der It-Girls gehören.

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Königin Silvia weiß, wie man einen Trend trägt, ohne dabei verkleidet auszusehen. Während ihres Besuchs bei den Salzburger Festspielen zeigte sich die schwedische Monarchin in einem farbenfrohen, gemusterten Kleid, das sofort an einen der größten Sommertrends der vergangenen Jahre erinnert: den Pucci-Look.

Das Kleid selbst stammt zwar nicht von dem italienischen Modehaus, sondern ist eine Sonderanfertigung, doch die Kombination aus kräftigen Farben, grafisch-fließendem Print und eleganter Silhouette trifft genau jene Ästhetik, die Emilio Pucci einst berühmt machte – und die seit einigen Sommern regelmäßig auf Ibiza, Capri, Mykonos und an der Côte d’Azur auftaucht.

Silvia kombiniert dazu einen grünen Schal, eine schwarze Clutch und passende elegante Heels. Statt den auffälligen Print mit weiteren Statement-Pieces zu überladen, hält sie die Accessoires klassisch.

Salzburger Festspiele 2026 Auffahrt zur Oper "Ariadne auf Naxos" im Haus für Mozart Amadeus Weekend Im Bild Eva O´Neill (links) bei der Begrüßung von Königin Silvia von Schweden © FRANZ NEUMAYR

Königin Silvia setzt bei den Salzburger Festspielen auf den Pucci-Look

Die psychedelischen, geschwungenen Prints des italienischen Labels haben sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil der Sommergarderobe entwickelt.

Besonders beliebt sind Kleider, Kaftane, Röcke und Zweiteiler mit großen Retro-Mustern in Pink, Orange, Grün, Türkis oder Violett. Die Optik erinnert an die glamourösen Ferienlooks der 1960er- und 1970er-Jahre – funktioniert heute aber genauso gut zu minimalistischen Sandalen, Sonnenbrille und schlichtem Schmuck.

Dass Silvia die Ästhetik nun ausgerechnet zu den Salzburger Festspielen trägt, zeigt außerdem, wie vielseitig der Trend 2026 geworden ist. Was bei It-Girls am Strand mit Flip-Flops oder Bikinis kombiniert wird, funktioniert mit eleganten Accessoires plötzlich auch beim Kulturtermin.

Salzburger Festspiele 2026 Auffahrt zur Oper "Ariadne auf Naxos" im Haus für Mozart Amadeus Weekend v.l. Eva O´Neill, Königin Silvia von Schweden und König Carl Gustaf von Schweden, Festspielpräsidentin Kristina Hammer © FRANZ NEUMAYR

König Carl Gustaf und Königin Silvia genießen Salzburg

Mode war allerdings nicht der einzige Grund, warum das schwedische Königspaar in Salzburg derzeit für Aufmerksamkeit sorgt. König Carl Gustaf und Königin Silvia reisten im Rahmen des exklusiven "Amadeus Weekend" in die Mozartstadt und besuchten während ihres Aufenthalts mehrere Vorstellungen der Salzburger Festspiele.

Das gesellschaftliche Kulturwochenende wird von Eva O'Neill, der Mutter von Chris O'Neill und damit der Schwiegermutter von Prinzessin Madeleine, veranstaltet.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte die herzliche Begrüßung zwischen Silvia und Eva O'Neill. Fotos zeigen die beiden bei einer innigen Umarmung und Küsschen auf die Wange – ein Hinweis darauf, wie vertraut die beiden Familien mittlerweile miteinander sind.

Auch bei der Aufführung von "Carmen" mit Asmik Grigorian und Jonathan Tetelmann war das schwedische Königspaar zu Gast. Dort setzte Silvia erneut auf große Abendgarderobe und erschien in einem bodenlangen Kleid in kräftigem Lila.

In Salzburg beweist die Königin damit gleich mehrfach: Royale Festspielmode muss keineswegs konservativ sein. Und mit ihrem farbenfrohen Print-Look greift Silvia nebenbei einen der größten Sommertrends 2026 auf – auf ausgesprochen elegante Art.