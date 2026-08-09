1. Blick auf Kollektion
Swarovski: So sinnlich sind ihre neuen Dirndl
2017 lieferte Victoria Swarovski ihre allererste Dirndl-Kollektion, die "Candy Collection" mit Fokus auf knallige Farben und extravagante Muster. Jetzt legt sie im Auftrag der bekannten Trachtenmarke Krüger Dirndl nach und setzt dabei auf die Farben und Trends des Herbstes. Trachtenmieder, Dirndlblusen, Trachtenjacken, Röcke und gleich 6 verschiedene Dirndl inklusive. In herbstlichen Trendfarben wie sattem Grün (The Cheeky Lass), edlem Blaugrau (Skye Romance) oder monochromem Schwarz (Bonnie & Brav). Dazu gibt’s als besonderen Hingucker das knallrote Dirndl "Thistle Rose" mit neckischem Herzausschnitt.
Swarovski setzt die Dirndl-Trends für den Herbst
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Mit klassischer Eleganz und einem Hauch von Glamour präsentieren sich die Dirndl by Victoria Swarovski als zeitlose Interpretation traditioneller Trachtenmode heißt es dazu auf der Homepage. Dazu gibt es raffinierte Details wie einen Dekolleté betonenden Balkonett Ausschnitt, dezente Samtborten oder glänzende Schürzenbänder. Sowie körpernahe Schnitte und moderne Linienführung.
Fans jubeln: "Jedes Stück sieht besonders aus"
Die neuen Swarovski-Dirndl strahlen durch ihre harmonische Farbkomposition und die feine Abstimmung klassischer Elemente eine moderne und zugleich traditionsbewusste Eleganz aus. Die Fans sind begeistert: "Sensationell schön" oder "Jedes Stück sieht besonders aus", heißt es dazu auf Instagram.
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