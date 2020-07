Pamela Anderson zeigt sich oben ohne

So geht Quarantäne! Um ihren Fans die soziale Isolation in Zeiten von Corona zu versüßen, versorgt Baywatch-Queen Pamela Anderson (53) ihre Followerschaft auf Instagram mit schlüpfrigen Rückblicken. Die blonde Ikone teilt täglich Fotomaterial aus ihrem persönlichen Archiv: Sexy 'Oben-ohne"-Fotos, Einblicke ins Boudoir oder Bikinibilder. So heizt Pam dem Sommer noch zusätzlich ein!





Pension? Sicher nicht!

Am 1. Juli feierte Pamela Anderson ihren 53. Geburtstag. Auch mit Mitte 50 gibt die Schauspielerin ordentlich Gas. Erst kürzlich launchte sie gemeinsam mit einem französischen Label eine vegane Taschenkollektion. Wie man mit sozialen Medien umgeht, weiß sie auch: Ihre Throwback-Postings wurden tausendfach geliked.